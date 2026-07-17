Двірники в Україні отримують більше за молодих учителів: розкрито реальні цифри зарплат

Оклад молодого педагога навіть після зростання не дотягнув до рівня інших професій

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Середня заробітна плата двірника в Україні виявилася вищою, ніж у молодих вчителів. Розрив між доходами двох професій залишається значним.

Про це свідчать дані сайту Work.ua. За інформацією сервісу, у липні 2026 року середня зарплата двірника в Україні становить приблизно 16 500 гривень. Це на 15% більше, ніж минулого року, коли за ту саму роботу пропонували 14 300 гривень.

За цей же період середня зарплата, наприклад, молодого вчителя, за словами голови Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака, зросла вдвічі. Але незважаючи на це, становить близько 12-13 тисяч гривень. Минулого року оклад молодого педагога складав близько 6300 – 6400 гривень.

Зарплата двірника в Україні

Що з підвищенням зарплат учителів

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка передбачає суттєве зростання оплати праці для педагогічних та науково-педагогічних працівників. З 1 січня 2026 року посадові оклади вчителів, викладачів та вихователів збільшились на 30%, а з 1 вересня зростуть ще на 20%.

Додатково на підсумкову суму вплинуло збільшення так званої "вчительської тисячі" — тепер ця доплата зросла до 2 тисяч гривень для всіх педагогів та до 4 тисяч гривень для тих, хто працює у очному форматі на прифронтових територіях (зазначені суми після сплати податків).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що робота в супермаркетах "АТБ" та "Сільпо" стала вигіднішою. У низці міст касирам та продавцям-консультантам пропонують зарплату понад 40 тисяч гривень на місяць.