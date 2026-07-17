Ігор Клименко отримав нову посаду при президенті: ким його призначив Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.

"Вдячний за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ. Було багато непростих викликів, і реагування завжди було ефективним. Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави і людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується. Головне – максимально результативна координація між усіма складовими у секторі безпеки й оборони і щоденний контроль за виконанням рішень. Кожне рішення РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача має виконуватись в повному обсязі та у визначений час. Уряд України, наші Сили оборони та безпеки України і вся система державних структур повинні працювати саме так, як необхідно для досягнення визначених державних цілей. Окремий пріоритет – це координація оборонних виробництв. Дякую за службу Україні!", — пише він.

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