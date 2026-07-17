Сніговик з грибами 18+: у "Сільпо" продають загадковий десерт "Пан Напас" за смішні гроші (фото)

Новинка з екстрактом їжовика гребінчастого викликала жваве обговорення у соцмережах

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У мережі супермаркетів "Сільпо" з'явився незвичайний десерт із позначкою 18+, який уже став предметом активного обговорення в соцмережах. Покупців здивували одразу кілька деталей: склад тістечка, рекомендації щодо віку споживачів та його зимовий дизайн посеред липня.

"Телеграф" вивчив відгуки у мережі і з’ясував, що це за десерт.

Йдеться про лімітовану серію тістечок "Пан Напас". Десерт виконаний у формі карикатурного сніговика, а всередині містить ніжне суфле, начинку зі смородини та екстракт їжовика гребінчастого.

Вигляд у цього десерту специфічний

За упаковку вагою 110 грамів просять 54,99 гривні. На рекламному буклеті виробник зазначає, що продукт не рекомендується вживати особам до 18 років, вагітним жінкам та людям з аутоімунними захворюваннями.

Фуд-блогерка natalka.tsar, якій вдалося придбати новинку, розповіла, що під час покупки у неї ніхто не попросив документів, які підтверджують вік. Це свідчить про те, що позначка 18+ має рекомендаційний характер і не є юридичною забороною на продаж неповнолітнім.

Обережно — відео містить нецензурну лексику:

У соцмережах користувачі також звернули увагу на те, що десерт у вигляді сніговика продається в середині літа. Багато хто жартує, що новорічний настрій у магазинах настав значно раніше, ніж очікувалося.

Водночас чимало коментаторів припускають, що попит на новинку високий, адже знайти її у продажу виявилося непросто.

Всередині - смородиновий джем

Ті, хто вже скуштував "Пана Напаса", зазначають, що жодного ефекту сп'яніння, ейфорії чи розслаблення десерт не викликає. За відгуками, це звичайне суфле зі смородиновою начинкою, а незвичний інтерес до нього пов'язаний насамперед із маркетинговою концепцією та складом.

З особливих ефектів - лише ситість

Що таке їжовик гребінчастий

Їжовик гребінчастий (Hericium erinaceus) — це їстівний гриб, який широко використовують у країнах Азії як харчовий продукт та інгредієнт біологічно активних добавок. Йому приписують потенційний позитивний вплив на роботу нервової системи та когнітивні функції, однак наукові дослідження щодо його ефективності ще тривають.

Саме тому виробники продуктів із його екстрактом нерідко рекомендують утриматися від їх вживання дітям, вагітним жінкам та людям із певними захворюваннями без консультації лікаря.

Їжовик гребінчастий

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", "Сільпо" труїть людей оселедцем з дивним терміном придатності: що кажуть в мережі.