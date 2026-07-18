Вентилятор дме, а прохолоди немає: як та куди його поставити, аби швидше охолодити оселю

Простий трюк допоможе врятуватися від спеки

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Коли в будинку спекотно, а на вулиці температура нижча, багато хто намагається врятуватися за допомогою вентилятора біля вікна. Однак важливо не просто поставити прилад, а правильно вибрати напрямок потоку повітря.

Колишній оператор ядерного реактора ВМС США Майкл Грімшоу поділився порадою на платформі Quora. За його словами, у більшості випадків ефективніше не задувати холодне повітря всередину, а виводити гаряче повітря назовні.

Якщо це багатоповерховий будинок, варто відкрити вікна на нижньому та верхньому поверхах, а вентилятор встановити у верхнє вікно так, щоб він працював на видування. Тепле повітря природним чином піднімається вгору, тому такий спосіб допомагає швидше звільнити приміщення від спеки.

Як збільшити ефективність вентилятора у спеку. Фото: istockphoto

Для мешканців квартир або одноповерхових будинків експерт радить відкрити всі доступні вікна та поставити вентилятор у те місце, де повітрю найпростіше виходити назовні з урахуванням напрямку вітру. Також можна увімкнути витяжки на кухні та у ванній кімнаті — вони додатково допоможуть вивести гаряче повітря.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як пережити спекотну ніч за допомогою кухонного предмета.