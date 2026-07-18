Вентилятор дме, а прохолоди немає: як та куди його поставити, аби швидше охолодити оселю
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Простий трюк допоможе врятуватися від спеки
Коли в будинку спекотно, а на вулиці температура нижча, багато хто намагається врятуватися за допомогою вентилятора біля вікна. Однак важливо не просто поставити прилад, а правильно вибрати напрямок потоку повітря.
Колишній оператор ядерного реактора ВМС США Майкл Грімшоу поділився порадою на платформі Quora. За його словами, у більшості випадків ефективніше не задувати холодне повітря всередину, а виводити гаряче повітря назовні.
Якщо це багатоповерховий будинок, варто відкрити вікна на нижньому та верхньому поверхах, а вентилятор встановити у верхнє вікно так, щоб він працював на видування. Тепле повітря природним чином піднімається вгору, тому такий спосіб допомагає швидше звільнити приміщення від спеки.
Для мешканців квартир або одноповерхових будинків експерт радить відкрити всі доступні вікна та поставити вентилятор у те місце, де повітрю найпростіше виходити назовні з урахуванням напрямку вітру. Також можна увімкнути витяжки на кухні та у ванній кімнаті — вони додатково допоможуть вивести гаряче повітря.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як пережити спекотну ніч за допомогою кухонного предмета.