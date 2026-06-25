Заморозки вбили розсаду кавунів: скільки втратили фермери і як викрутились

У деяких областях посіви просто не зійшли

Весна 2026 року виявилася жорстокою для кавунів в Україні. Різкі температурні гойдалки серйозно пошматували розсаду. Збитки фермерів обчислюються мільйонами гривень.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіли фермери.

Детальніше про це у матеріалі "Заморозки вбили розсаду на мільйони: що буде з кавунами та динями в Україні та яких цін чекати".

Почесний президент Асоціації фермерів України Микола Стрижак зазначає, що цієї весни температура падала до -6°C і раптові заморозки випали саме на час, коли розсаду кавунів мали висаджувати у відкритий ґрунт.

"Знаю фермерів, які вклали близько 2 млн грн у розсаду — все було готове до висадки. Вони й солому палили, і гній палили, намагалися врятувати рослини, але нічого не допомогло", — пояснює Стрижак.

Про таку ж ситуацію розповіла і Олена Салівон із фермерського господарства "Агрофірма Фрутко" з Радомишля Житомирської області. За її словами, у центральній частині Київської області та суміжних районах кавуни просто не зійшли – і посіви довелося повністю пересівати.

"Так уже траплялося: два роки поспіль урожай нормальний, потім один рік — через холоди сходів майже немає. Минулого року ситуація теж була складною. Цього сезону — фактично те саме", — сказала Салівон.

Однак фермери не здалися та пересіяли поля.

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