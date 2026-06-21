Врожай під загрозою? В Україні почалося нашестя сарани, де її вже бачили (відео)

Місто атакує комаха, яка у певних умовах формує великі зграї та впливає на сільське господарство

З настанням сильної спеки в Україні почалася навала сарани. Її вже встигли помітити жителі Одеси, оскільки у місті її величезна кількість.

Відповідні кадри було опубліковано у місцевих пабліках. На фото та відео можна помітити, що комахи скачуть вулицями, а, за словами деяких очевидців, місцями вона навіть "падає просто з неба".

Вона також залітає на балкони, що вже стає проблемою для місцевих жителів. Про це пише видання "Одеське життя".

Сарана в Одесі. Фото: Соцмережі

"Йшов із гаража додому всього п’ять хвилин, по дорозі нарахував штук 20 сарани на асфальті. Подивився, у пабліках теж пишуть про сарану на вул. Заболотного", – розповідає у "Фейсбуку" городянин.

Також комах помічали на Дерибасівській.

Помічати сарану почали і у Запоріжжі. У місцевих пабликах з’явились відповідні кадри.

Торік із настанням спеки в Україні також була навала цих комах. Так, наприклад, у Кушугумській громаді Запорізької області зграї сарани знищували врожаї фермерів та вразили 30% посівів соняшнику. У громаді намагалися боротися зі шкідником, опрацьовуючи вручну території. Однак належного результату це не дало. Основною перешкодою ефективної боротьби з комахами є відсутність спеціалізованої техніки, яка здатна працювати на полях з високими рослинами.

Що потрібно знати про сарану

Сарана – це вид коникоподібних комах, які зазвичай живуть у степах та сільській місцевості та харчуються рослинами. У звичайних умовах вона веде одиночний спосіб життя і не становить великої загрози.

Що потрібно знати про сарану. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Однак під час сильної спеки та посухи комахи можуть швидко розмножуватися та збиратися у величезні зграї, які здатні переміщатися на великі відстані та знищувати посіви.

Нашестя сарани. Фото: Вікіпедія

Ентомолог Національного природного парку "Тузловські лимани" Євген Халаїм раніше розповідав "Телеграфу", що ці комахи люблять зелень. А якщо говорити про злакові культури, які вже, наприклад, стоять жовті та готові до жнив, то вони менш цікаві комахам.

"Вони їх переважно не чіпають, бо там мало чогось поживного для них. Тому вони перекидаються переважно на зелень", — каже експерт.

Також співрозмовник розповів, що сарана може харчуватися виноградом.

Євген Халаїм казав, що активність сарани вщухає, як тільки спадає спека. Тобто ближче до вересня, але залежно від погодних умов у той чи інший рік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на півдні України влаштувався смугастий хижак. Його укус може спричинити параліч.