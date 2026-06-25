Заморозки убили рассаду арбузов: сколько потеряли фермеры и как выкрутились

В некоторых областях посевы просто не взошли

Весна 2026 года оказалась жестокой для арбузов в Украине. Резкие температурные качели серьезно потрепали рассаду. Убытки фермеров исчисляются миллионами гривен.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказали фермеры.

Подробнее об этом в материале "Заморозки убили рассаду на миллионы: что будет с арбузами и дынями в Украине и каких цен ждать".

Почетный президент Ассоциации фермеров Украины Николай Стрижак отмечает, что этой весной температура падала до -6°C и внезапные заморозки выпали именно на время, когда рассаду арбузов должны были высаживать в открытый грунт.

"Знаю фермеров, которые вложили около 2 млн грн в рассаду — все было готово к высадке. Они и солому жгли, и навоз жгли, пытались спасти растения, но ничего не помогло", — объясняет Стрижак.

О схожей ситуации рассказала и Елена Саливон из фермерского хозяйства "Агрофирма Фрутко" из Радомышля Житомирской области. По ее словам, в центральной части Киевской области и смежных районах арбузы просто не взошли — и посевы пришлось полностью пересевать.

"Так уж случалось: два года подряд урожай нормальный, потом один год — из-за холодов всходов почти нет. В прошлом году ситуация тоже была сложной. В этом сезоне — фактически то же самое", — сказала Саливон.

Однако фермеры не сдались и пересеяли поля.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет с ценами на овощи и фрукты этим летом.