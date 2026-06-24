Кукурудза вже не та? Чому вона готується швидше
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Різницю видно й на смак
Українка в соцмережі поділилася жартівливим дописом про те, як змінилася тривалість приготування кукурудзи. Вона здивувалась, що плід набагато швидше вариться, аніж було в дитинстві.
Про це вона написала у дописі в соцмережі Threads під ніком a_ccendimi. У коментарях вже дали відповідь, чому так.
Під публікацією почали обговорювати це питання і дійшли висновку, що така різниця пов’язана зі зміною сортів, які сьогодні продаються на ринку.
За словами коментаторів, зараз найчастіше використовують більш м’які та цукрові сорти, які швидко готуються і мають солодкий смак. Натомість трохи раніше, як зазначили користувачі, частіше була інша кукурудза, зокрема кормова або менш солодкі сорти, які вимагали значно довшого варіння.
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