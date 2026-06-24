Чи безпечно брати ранні кавуни вже зараз? Експерт відверто розповів про контроль нітратів

На що варто звертати увагу при покупці

Ранні кавуни виглядають спокусливо — вони з’являються на ринках задовго до сезону і одразу привертають увагу покупців. Але за яскравою шкіркою та солодким смаком часто ховається головне питання — чи безпечно їх купувати.

За словами Почесного президента Асоціації фермерів України Миколи Стрижака в ексклюзивному коментарі "Телеграфу", ідеальним варіантом була б обов’язкова лабораторна перевірка продукції з відкритими результатами для покупців. Однак на практиці люди найчастіше змушені покладатися на власний досвід і довіру до продавця.

Детальніше у матеріалі: "Заморозки вбили розсаду на мільйони: що буде з кавунами та динями в Україні та яких цін чекати".

Експерт пояснює, що дрібні фермери зазвичай більше дбають про свою репутацію, адже працюють напряму з покупцем. Натомість великі виробники не завжди можуть контролювати якість кожного плоду через великі обсяги виробництва.

Як вибрати кавун не в сезон. Фото: РБК-Україна

Тому краще обирати перевірених продавців і не поспішати з покупкою, якщо є сумніви. Однак все ж таки ліпше дочекатися розпалу сезону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли впадуть ціни на кавуни та дині в Україні.