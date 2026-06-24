Кукуруза уже не та? Почему она готовится быстрее

Разница видна и по вкусу

Украинка в соцсети поделилась шутливым сообщением о том, как изменилась продолжительность приготовления кукурузы. Она удивилась, что плод гораздо быстрее варится, чем было в детстве.

Об этом она написала в сообщении в соцсети Threads под ником a_ccendimi. В комментариях уже дали ответ, почему так.

Под публикацией начали обсуждать и пришли к тому, что такая разница связана с изменением сортов, которые продаются сегодня на рынке.

По словам комментаторов, сейчас чаще используют более мягкие и сахарные сорта, которые быстро готовятся и имеют сладкий вкус. В то же время, как отметили пользователи, чуть раньше чаще встречалась другая кукуруза, в частности кормовая или менее сладкие сорта, которые требовали значительно более длительной варки.

Что ответили под комментариями. Фото: Threads

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