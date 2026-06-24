Увімкнули бойлер і забули про лічильник? Одна помилка може коштувати тисячі гривень

Прострочена повірка може призвести до несподіваних нарахувань за послугу, якою ви фактично не користуєтеся

Багато українців останніми роками перейшли на бойлери через перебої з централізованим гарячим водопостачанням або бажання заощадити. Після встановлення водонагрівача люди часто перекривають вентиль гарячої води та роками не відкривають його.

Через це виникає хибне враження, що лічильник гарячої води більше не потребує уваги, однак це не так. "Телеграф" розповість, як слід діяти, щоб не отримати платіжки з боргами на тисячі гривень.

Чому повірка все одно потрібна

Лічильники води належать до засобів вимірювальної техніки, які повинні проходити періодичну повірку. Вона підтверджує, що прилад працює коректно та правильно враховує спожиті обсяги води.

Якщо міжповірочний інтервал закінчився, показники такого лічильника можуть перестати вважатися дійсними для нарахувань. У такому випадку постачальник послуг має право застосовувати інший порядок розрахунків.

Що буде, якщо пропустити термін

Після завершення терміну повірки підприємство теплопостачання може почати нараховувати плату не за фактичними показниками, а за встановленими нормативами споживання.

При цьому розрахунок часто здійснюється на кожну зареєстровану в помешканні особу. Тобто навіть за повністю перекритого вентиля та нульових показників у платіжках можуть з'явитися нарахування за гарячу воду.

Особливо неприємною така ситуація стає тоді, коли прострочення триває кілька місяців. Тоді борг може накопичитися до відчутної суми.

Чому літо — найкращий час для повірки

Саме влітку багато українців менше користуються централізованим гарячим водопостачанням через планові ремонти тепломереж або профілактичні відключення. Тому цей період зручний для перевірки документів на лічильники та уточнення дати наступної повірки.

Якщо термін вже наближається до завершення або закінчився, не варто відкладати процедуру. Це допоможе уникнути нарахувань за нормативами та можливих суперечок із постачальником послуг.

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