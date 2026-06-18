Рахунки за електроенергію зростають через холодильник: ось що можна змінити

Будь-який холодильник може працювати економніше

Холодильник — один із небагатьох побутових приладів у домі, який працює цілодобово, без вихідних і перерв. Саме тому він суттєво збільшує рахунки за електроенергію. При цьому витрати можна зменшити без купівлі нового пристрою. Потрібно лише трохи змінити свої звички.

Як зазначає польський портал rmf.fm, підвищене споживання електроенергії пов’язане не стільки з самим холодильником, скільки з тим, як його експлуатують. Неправильна температура, звичка тримати дверцята відкритими довше, ніж потрібно, забиті льодом стінки та переповнені полиці змушують компресор працювати інтенсивніше і довше, ніж необхідно.

Яка температура має бути в холодильнику

Оптимальний діапазон температури для камери холодильника — від 3 до 5 °C. Цього достатньо для безпечного зберігання більшості продуктів, і водночас прилад не витрачає енергію даремно. Занадто низька температура, встановлена "про всяк випадок", відчутно збільшує рахунки, не даючи жодної практичної користі.

Не тримайте дверцята відчиненими

Щоразу під час відкривання дверцят втрачається холодне повітря, яке приладу потім доводиться відновлювати, витрачаючи додаткову енергію. Тому не варто залишати дверцята холодильника відкритими надовго. Крім того, необхідно періодично перевіряти стан гумового ущільнювача на дверцятах. Якщо він перестав щільно прилягати, холод виходитиме постійно.

Розморожуйте регулярно

Шар льоду на стінках камери обмежує циркуляцію повітря всередині, і холодильнику доводиться працювати інтенсивніше, щоб підтримувати задану температуру. Регулярне розморожування допоможе приладу працювати ефективніше і не споживати зайву електроенергію.

Декілька налаштувань холодильника знизять рахунки за електрику. Фото згенероване ІІ

Не перевантажуйте полиці

Здається логічним, що заповнений продуктами холодильник працює економніше, але це не зовсім так. Якщо полиці заставлені вщерть, холодному повітрю просто ніде циркулювати, і приладу доводиться компенсувати це додатковими зусиллями. Краще зберігати продукти в помірній кількості та залишати простір для вільної циркуляції повітря.

Повністю вимикайте на час тривалої відсутності

Якщо ви їдете у тривалу відпустку і можете заздалегідь використати або роздати швидкопсувні продукти, має сенс тимчасово повністю вимкнути холодильник. Це допоможе відчутно скоротити рахунок за електроенергію за період, коли прилад усе одно нікому не потрібен.