Включили бойлер и забыли о счетчике? Одна ошибка может стоить тысячи гривен

Просроченная поверка может привести к неожиданным начислениям за услугу, которой вы фактически не пользуетесь

Многие украинцы в последние годы перешли на бойлеры из-за перебоев с централизованным горячим водоснабжением или желания сэкономить. После установки водонагревателя люди часто перекрывают вентиль горячей воды и годами его не открывают.

Поэтому возникает ложное впечатление, что счетчик горячей воды больше не требует внимания, однако это не так. "Телеграф" расскажет, как следует действовать, чтобы не получить платежки с долгами на тысячи гривен.

Почему поверка все равно нужна

Счетчики воды принадлежат средствам измерительной техники, которые должны проходить периодическую поверку. Она подтверждает, что устройство работает корректно и правильно учитывает потребленные объемы воды.

Если интервал закончился, показатели такого счетчика могут перестать считаться действительными для начислений. В этом случае поставщик услуг имеет право применять другой порядок расчетов.

Что будет, если упустить срок

После истечения срока поверки предприятие теплоснабжения может начать начислять плату не по фактическим показателям, а по установленным нормативам потребления.

При этом расчет часто производится на каждое зарегистрированное в доме лицо. То есть даже при полностью перекрытом вентиле и нулевых показателях в платежках могут появиться начисления за горячую воду.

Особенно неприятной такая ситуация становится тогда, когда просрочка длится несколько месяцев. Тогда долг может накопиться до ощутимой суммы.

Почему лето – лучшее время для поверки

Именно летом многие украинцы меньше пользуются централизованным горячим водоснабжением из-за плановых ремонтов теплосетей или профилактических отключений. Поэтому этот период удобен для проверки документов на счетчики и уточнения даты последующей поверки.

Если срок уже близится к завершению или истек, не стоит откладывать процедуру. Это поможет избежать начислений по нормативам и возможным спорам с поставщиком услуг.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли мораторий на тарифы может ограничить подорожание электроэнергии.