Эта фраза выдает вашу безграмотность: почему на украинском неправильно говорить "вірна відповідь"

Многие украинцы ежедневно употребляют выражение "вірна відповідь", даже не подозревая, что это ошибка

Многие распространенные речевые ошибки настолько прочно вошли в повседневное общение, что люди перестают замечать их. Одной из них есть фраза "вірна відповідь", которую можно услышать даже в школах, университетах и на телевидении.

Почему это выражение не правильно и как перестать ошибаться, расскажет "Телеграф" со ссылкой на языковеда Павла Мацопа.

По словам специалиста, прилагательное "вірный" имеет совсем другое значение. Его употребляют тогда, когда речь идет о преданности, надежности или неверности.

"Ответ не может быть "вірним" или "невірним", ведь он никому не изменяет", — объяснил Павел Мацопа.

Вместо этого лучше сказать:

правильна відповідь;

правильне рішення;

правильний вибір;

правильний варіант.

Языковеды отмечают, что путаница возникла из-за влияния русского языка, где слово "верный" может означать как "преданный", так и "правильный". В украинском языке эти значения разграничены, поэтому для обозначения правильности следует использовать слово "правильный".

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