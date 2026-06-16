"Тато" чи "папа": як правильно звертатися до батька українською мовою

В українській існує кілька варіантів, але лише один із них вважається літературною нормою

Слова "тато" і "папа" давно використовуються українцями як звертання до батька. Проте мовознавці наголошують, що з погляду сучасної української літературної норми між цими словами є різниця.

Слово "тато" є питомо українським, йдеться в матеріалі NV. Воно походить від дитячих лепетних форм і протягом століть закріпилося в більшості українських діалектів. Саме це звертання широко використовується в художній літературі, підручниках та офіційному мовленні.

Водночас слово "папа" має іншомовне походження і потрапило до української мови під впливом європейських мов. Також воно є поширеним у російській мові, що вплинуло на його вживання в окремих регіонах України.

Мовні норми визначають "тато" як основну форму звертання до батька. Натомість "папа" вважається розмовним варіантом і менш характерним для літературної української мови. Водночас у родинному спілкуванні кожен може використовувати те звертання, яке є звичним і комфортним для його сім'ї.

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