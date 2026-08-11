Зарплата здивує: скільки отримує охоронець у польському аналогу "АТБ"

Польські працівники отримують удвічі більше

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Робота охоронця в супермаркеті майже не відрізняється залежно від країни. Проте оплата за таку роботу в Україні та Польщі може суттєво різнитися.

"Телеграф" порівняв зарплати охоронців в "АТБ" та "Lidl". Результат може здивувати.

За даними вакансії на "OLX", охороннику в "АТБ" пропонують від 20 800 до 27 000 гривень на місяць. Графік — 5 днів роботи та 2 вихідні, по 8 годин на день.

Скільки платять за охорону в "АТБ"

У Польщі охоронцю на об'єкті "Lidl" пропонують від 31,40 злотих брутто за годину.

Якщо працювати за такою ставкою, сума залежатиме від кількості відпрацьованих годин:

160 годин на місяць — 5 024 злотих брутто;

— 5 024 злотих брутто; 168 годин — 5 275,20 злотих брутто;

— 5 275,20 злотих брутто; 180 годин — 5 652 злотих брутто;

— 5 652 злотих брутто; 200 годин — 6 280 злотих брутто.

Скільки платять за охорону в "Lidl"

Але це ще не ті гроші, які працівник отримає "на руки". Із зарплати можуть утримувати внески ZUS, медичне страхування та податок PIT. Точна сума залежить від особистої ситуації працівника.

Якщо взяти звичайного працівника старше 26 років, для якого це основний договір і застосовуються стандартні внески, орієнтовно виходить:

160 годин — близько 3 930 злотих ;

— близько ; 168 годин — близько 4 110 злотих ;

— близько ; 180 годин — близько 4 380 злотих ;

— близько ; 200 годин — близько 4 840 злотих.

Приблизно від 47300 до 58250 гривень.

Це саме орієнтовний розрахунок, а не гарантована сума виплати. Для студентів до 26 років умови значно вигідніші — вони можуть бути звільнені від ZUS і PIT, тому брутто в такому випадку може фактично дорівнювати сумі "на руки".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки заробляє касир у польському аналогу "АТБ".