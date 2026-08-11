Під Воронежем палали два склади: новенький хаб Wildberries вигорів майже вщент

Комплекс відкрили у листопаді 2025 року, а його місткість перевищує 90 млн товарних позицій.

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У Воронезькій області Росії в ніч проти 11 серпня сталася масштабна пожежа на логістичному комплексі маркетплейсу Wildberries після серії вибухів.

Оновлення: Губернатор Воронезької області повідомив, що під Воронежем горіли одразу два склади. На одному вогонь загасили після того, як згоріли 16 тис. кв. м. На другому об'єкті пожежу вдалось локалізувати на площі 75 тисяч кв.км. Вочевидь — це саме склад Wildberries, адже він ще димить. Висока ймовірність, що він вигорів повністю, адже це більше як половина загальної площі.

За даними OSINT-проєкту ASTRA, вогонь охопив територію логістичного центру в селі Олександрівка Новоусманського району під Воронежем. Місцеві жителі протягом ночі повідомляли про вибухи та подальшу пожежу, а в мережі з’явилися видовищні відеозаписи.

У Wildberries підтвердили евакуацію працівників комплексу "відповідно до вимог безпеки". Наразі немає інформації про масштаб горіння та можливих постраждалих, проте цей комплекс великий, а за фото та відео матеріалами — стовп вогню та диму чималий.

Горить Wildberries під Воронежем/ Supernova+

Пожежу видно здалеку/ Supernova+

Логістичний комплекс в Олександрівці відкрили у листопаді 2025 року. Його площа становить майже 153 тис. кв. м, а місткість перевищує 90 млн товарних позицій. За попередніми повідомленнями моніторингових каналів, саме цей логістичний хаб міг опинитися під ударом. Після масштабного горіння вночі, зранку він все ще димить.

Від України відстань до Воронезької області та цього хабу — близько 300-350 км. Зауважимо, саме у Воронезькій області Росія має плани розгорнути ракетний підрозділ із північнокорейськими ракетами.

Також моніторингові канали повідомили про пожежі на двох інфраструктурних об'єктах, попередньо, не пов'язаних із дронами. Це ТЕЦ в Ангарську, Іркутська область та нафтопереробний завод в Комсомольську-на-Амурі, Хабаровський край.

Комсомольський НПЗ/ Supernova+

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 18 липня були уражені десятки складів російського маркетплейса. Окрім звичайних товарів, вони продавали продукцію військового призначення.