З Преображенням Господнім! Душевні привітання зі святом та барвисті листівки

Свято Преображення Господнього також відоме під назвою Яблучний Спас

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В серпні у православних християн і греко-католиків чимало важливих свят. Одне з них – Преображення Господнє, у народі найчастіше зветься Яблучним Спасом. У цей час збирають перший урожай яблук, що й позначилося на назві дати.

"Телеграф" публікує добірку барвистих листівок із Преображенням Господнім. В 2026 році дата випаде на 6 серпня. До речі, так ми відзначаємо свято востаннє.

Віряни 6 серпня не лише відвідують церкви й освячують яблука, мед та хлібні колосся. Священики наголошують на духовному сенсі свята Преображення, закликаючи до усвідомлення свого християнського призначення. Як говориться в релігійних текстах, за 40 днів до розп’яття Ісус Христос опинився на горі Фавор, де преобразився перед своїми учнями у "божественному світлі". Звідси й виникло свято, яке називалося Преображенням Господнім.

Листівки з Преображенням Господнім

Вітання з Преображенням Господнім 2026

Преображення Господнє: картинки зі святом

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