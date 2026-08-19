Під прицілом нардепи і ОП? НАБУ проводить спецоперацію: що відомо

У справі також фігурують чиновники Мін'юсту та представники "Сенс банку"

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НАБУ і САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб. За даними інсайдерів, йдеться про заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру та Вадима Столара, народного депутата і відомого забудовника, який обирався до Ради від ОПЗЖ.

Про обшуки повідомили у НАБУ. Про те, що обшуки проходять у народного депутата Вадима Столара та заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, інформує "Українська правда" з посиланням на джерела у бізнесових та політичних колах.

Джерела ZN.UA у правоохоронних органах заявили, що операція НАБУ та САП стосується не тільки Мудрої та Столара, але й ексдепутата Максима Микитася. Також у справі фігурують чиновники Міністерства юстиції та представники "Сенс банку".

Що відомо про нардепа Вадима Столара

Вадим Столар — український бізнесмен та проросійський політик, народний депутат VI (Партія регіонів) та IX (ОПЗЖ) скликань. Зараз входить до групи "Відновлення України". Столар є відомим столичним забудовником та фігурантом журналістських розслідувань.

Вадим Столар

Розслідування Bihus.info встановило, що Столар пов'язаний з ексголовою ОП Андрієм Єрмаком у скандальних будівельних проєктах Києва.

Що відомо про Ірину Мудру

Ірина Мудра

Ірина Мудра стала заступником Керівника ОП у березні 2024 року. До цього вона обіймала посаду заступника Міністра юстиції України. За чутками, у 2025 році її кандидатуру розглядали на посаду міністра юстиції. Мудра відома також своїм дорогим одягом та прикрасами.

Що відомо про Максима Микитася

Він — колишній народний депутат і ексвласник компанії "Укрбуд". Тисячі інвесторів цього забудовника досі не можуть отримати свої квартири.

Максим Микитась

У 2019 році Микитась був затриманий за підозрою у махінаціях із нерухомістю, відмиванні коштів та викраденні людини. У березні 2021 року вийшов із СІЗО під заставу.

Про "Сенс Банк", перевірки та скандали

До державного "Сенс Банку" виникло багато питань, а Нацбанк навіть заявив, що скерував в Держфінмоніторинг чотири листи після його перевірки. Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін розповідав у інтерв'ю "Телеграфу", що клієнти "Сенс Банку" були фігурантами в 589 узагальнених матеріалах Держфінмоніторингу, починаючи з 2025-го року до травня 2026.

"З одного боку, це багато. З іншого — ми розуміємо, що в цих матеріалах були залучені й інші банки. Для здійснення будь-якої фінансової оборудки зазвичай використовується не одна банківська установа. Три-п’ять-сім-десять банків може бути, по-різному. В межах цих (589) матеріалів ми виокремили підозрілі фінансові операції на понад 32 млрд грн та повідомили про них правоохоронним органам", — зазначив Філіп Пронін.

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