Полив може завдати ще більшої шкоди: як врятувати город від спеки за допомогою природних методів

Експерти назвали головні помилки догляду

Літня спека дедалі частіше перетворює доглянуті сади на сухі й виснажені ділянки. Однак врятувати сад цілком реально, якщо змінити кілька звичних підходів.

Експерти з "dnevno" пояснюють, що одна з головних причин погіршення стану рослин — виснаження ґрунту та порушення його мікробіому. Саме мікроорганізми допомагають утримувати воду та живити коріння. Тому замість агресивних добрив і хімікатів радять використовувати компостні настої та натуральні підживлення, які відновлюють ґрунт.

Ще одна поширена помилка — неправильний полив. Надлишок води не зміцнює рослини, а навпаки робить їх більш вразливими до спеки. Спеціалісти радять поливати ґрунт завчасно перед хвилею спеки, забезпечуючи зволоження на глибину 15–30 см, а також робити це рано-вранці. Це дозволяє корінню розвиватися глибше та краще витримувати посуху.

Поливання городу. Фото: РБК-Україна

Важливу роль відіграє й стан ґрунту після тривалих сухих періодів. Він може ставати гідрофобним — буквально відштовхувати воду. У такому випадку допомагають невеликі заглиблення в ґрунті, які утримують вологу та дають їй можливість поступово проникати всередину.

Окрему увагу варто приділити мульчуванню. Шар органічної мульчі — наприклад, деревної тріски, соломи чи сухого листя — захищає ґрунт від перегріву, зменшує випаровування вологи та підтримує стабільну температуру для коріння. З часом така мульча ще й покращує якість ґрунту.

Мульчування на городі. Фото: Сім'я і дім

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як врятувати виноград від білого нальоту.