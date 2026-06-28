Білий наліт – чорний день для садівника: як врятувати виноград
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Це небезпечний грибок і важливо не запізнитися з обробками, бо кущ може загинути
Справжня борошниста роса або оїдіум на винограді — одна з головних проблем, через яку можна залишитися без урожаю, і без виноградника. У всьому світі саме це грибкове захворювання визнається найбільш небезпечним для виноградарства, а боротьба з ним має починатися до появи перших симптомів.
Справа в тому, що абсолютно будь-який виноград схильний до борошнистої роси, особливо в південних регіонах. А потім ви бачите білий як борошно наліт на листі і зелених гронах, ягоди тріскаються і розкриваються аж до насіння, лоза покривається бурими плямами, і стоїть вкрай неприємний запах оселедця… Гірше за це тільки загибель куща взагалі, бо після такої хвороби він може не пережити зиму.
Не треба доводити до такої крайності! Що робити? Працюємо на випередження.
- Не допускаємо загущення кущів винограду: виламуємо пасинки, зайві пагони, освітлюємо зону грон. Так ми підвищуємо провітрюваність, щоб випаровувалась зайва волога і сонячні промені могли потрапити у найвіддаленіші місця, де можуть причаїтися патогени.
- Захищати виноград комплексно, щоб у обробці перед цвітінням брав участь препарат від справжньої борошнистої роси. До речі, відмінний варіант — це колоїдна сірка, чи то Кумулюс, Тіорос чи Теовіт джет (це різні назви від різних фірм однієї й тієї ж речовини). До того ж сірка рятує виноград від кліща.
- Обробляти від оїдіуму слід кожні 7-10 днів, саме за такий період народжується чергова генерація збудників хвороби. Це правило особливо важливе тоді, коли стоїть погода, сприятлива для патогенів.
Найпоширеніші препарати від оїдіуму: Флінт Стар, Фалькон, Топаз, Ревіона, Талендо, Вівандо тощо. Найкращий варіант — чергування фунгіцидів з різною діючою речовиною.
Що стосується біопрепаратів (наприклад, Ризоплан, Бактофіт тощо), то вони не проникають углиб рослини, і здатні лише затримати розвиток інфекції, а не перемогти її. А якщо вже стався спалах оїдіуму, то такі засоби ніяк не вплинуть.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як урятувати виноград від оси без хімії.