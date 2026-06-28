Білий наліт – чорний день для садівника: як врятувати виноград

Це небезпечний грибок і важливо не запізнитися з обробками, бо кущ може загинути

Справжня борошниста роса або оїдіум на винограді — одна з головних проблем, через яку можна залишитися без урожаю, і без виноградника. У всьому світі саме це грибкове захворювання визнається найбільш небезпечним для виноградарства, а боротьба з ним має починатися до появи перших симптомів.

Справа в тому, що абсолютно будь-який виноград схильний до борошнистої роси, особливо в південних регіонах. А потім ви бачите білий як борошно наліт на листі і зелених гронах, ягоди тріскаються і розкриваються аж до насіння, лоза покривається бурими плямами, і стоїть вкрай неприємний запах оселедця… Гірше за це тільки загибель куща взагалі, бо після такої хвороби він може не пережити зиму.

Борошниста роса на винограді. Фото: wikipedia.org

Не треба доводити до такої крайності! Що робити? Працюємо на випередження.

Не допускаємо загущення кущів винограду: виламуємо пасинки, зайві пагони, освітлюємо зону грон. Так ми підвищуємо провітрюваність, щоб випаровувалась зайва волога і сонячні промені могли потрапити у найвіддаленіші місця, де можуть причаїтися патогени. Захищати виноград комплексно, щоб у обробці перед цвітінням брав участь препарат від справжньої борошнистої роси. До речі, відмінний варіант — це колоїдна сірка , чи то Кумулюс, Тіорос чи Теовіт джет (це різні назви від різних фірм однієї й тієї ж речовини). До того ж сірка рятує виноград від кліща. Обробляти від оїдіуму слід кожні 7-10 днів, саме за такий період народжується чергова генерація збудників хвороби. Це правило особливо важливе тоді, коли стоїть погода, сприятлива для патогенів.

Найпоширеніші препарати від оїдіуму: Флінт Стар, Фалькон, Топаз, Ревіона, Талендо, Вівандо тощо. Найкращий варіант — чергування фунгіцидів з різною діючою речовиною.

Що стосується біопрепаратів (наприклад, Ризоплан, Бактофіт тощо), то вони не проникають углиб рослини, і здатні лише затримати розвиток інфекції , а не перемогти її. А якщо вже стався спалах оїдіуму, то такі засоби ніяк не вплинуть .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як урятувати виноград від оси без хімії.