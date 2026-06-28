Полив может нанести еще больший вред: как спасти огород от жары с помощью естественных методов

Эксперты назвали главные ошибки ухода

Летняя жара все чаще превращает ухоженные сады в сухие и истощенные участки. Однако спасти сад вполне реально, если сменить несколько привычных подходов.

Эксперты из "dnevno" объясняют, что одна из главных причин ухудшения состояния растений — истощение почвы и нарушение его микробиомы. Именно микроорганизмы помогают удерживать воду и питать корни. Поэтому вместо агрессивных удобрений и химикатов советуют использовать компостные настои и натуральные подкормки, которые восстанавливают почву.

Еще одна распространенная ошибка – неправильный полив. Избыток воды не укрепляет растения, а наоборот делает их более уязвимыми к жаре. Специалисты советуют поливать почву перед волной жары, обеспечивая увлажнение на глубину 15-30 см, а также делать это ранним утром. Это позволяет корням развиваться более глубоко и лучше выдерживать засуху.

Полив огорода. Фото: РБК-Украина

Важную роль играет и состояние почвы после продолжительных сухих периодов. Она может становиться гидрофобной – буквально отталкивать воду. В таком случае помогают небольшие углубления в почве, которые удерживают влагу и позволяют постепенно проникать внутрь.

Отдельное внимание следует уделить мульчированию. Слой органической мульчи – например, древесной щепы, соломы или сухих листьев – защищает почву от перегрева, уменьшает испарение влаги и поддерживает стабильную температуру для корней. Со временем такая мульча еще и улучшает качество почвы.

Мульчирование на огороде. Фото: Семья и дом

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как спасти виноград от белого налета.