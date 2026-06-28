На які країни розпадеться Росія: п’ять центрів сили, які можуть відокремитися

Де з’являться нові держави у разі ослаблення центральної влади у РФ

Багато експертів, у тому числі й колишній глава МЗС Дмитро Кулеба, неодноразово говорили, що Росія рано чи пізно перестане існувати у тому вигляді, як зараз, і це питання часу. Вже зараз країна зазнає найжорстокішої паливної та економічної кризи, що викликає невдоволення громадян.

"Телеграф" запитав у Chat GPT, на які пʼять незалежних держав може розпастись Російська Федерація та отримав зважену відповідь.

"Ніхто не може достеменно передбачити, чи Росія розпадеться взагалі, а тим більше — на які саме держави та хто їх очолить. Будь-який конкретний список буде спекуляцією", — відповів штучний розум.

Водночас він назвав потенційні центри сили, які обговорюють політологи та експерти. За даними нейромережі, часто згадуються такі регіони, які можуть стати незалежними державами:

Європейська Росія (Московська держава)

Ядро: Москва, Центральна Росія, частина Північного Заходу

Причина виділення: найбільша економіка, населення та органи федеральної влади зосереджені тут

Уральська республіка

Ядро: Урал

Основа: промисловість, металургія, машинобудування

Сибірська республіка

Центри можуть бути у Новосибірську чи Красноярську

Основа: природні ресурси, наукові центри, енергетика.

Далекосхідна республіка

Столицею цього державного утворення стане Владивосток.

Причина: тісні економічні зв’язки з Азійсько-тихоокеанським регіоном.

Північний Кавказ

Може уявляти собою або кілька окремих держав, або конфедерацію.

Регіон відрізняється високою етнічною та політичною неоднорідністю.

5 потенційних держав, на які може розпастись Росія. Інфографіка: "Телеграф"

Є й інші сценарії, зазначає ШІ, де окремими державами стають Республіка Татарстан, Республіка Саха (Якутія) чи інші національні республіки. У деяких моделях кількість нових держав досягає 10-20 і більше.

Хто очолить нові держави

Щодо питання "хто очолить", тут невизначеність ще вища, пояснює штучний інтелект. Він зазначає, що в історії розпадів великих держав (наприклад, СРСР чи Югославії) майбутні лідери часто ставали відомі вже у процесі кризи. Багато постатей, які опинилися на чолі нових держав, за кілька років до розпаду не вважалися найімовірнішими кандидатами.

"Тому будь-які конкретні прізвища для майбутніх гіпотетичних держав Росії сьогодні були б не прогнозом, а припущенням без надійної основи", — резюмує нейромережа.

Раніше штучний інтелект Claude AI спрогнозував який регіон Росії може першим оголосити незалежність під час хаосу в країні. На його думку, це не Чечня та не Москва.