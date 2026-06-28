На які країни розпадеться Росія: п’ять центрів сили, які можуть відокремитися
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Де з’являться нові держави у разі ослаблення центральної влади у РФ
Багато експертів, у тому числі й колишній глава МЗС Дмитро Кулеба, неодноразово говорили, що Росія рано чи пізно перестане існувати у тому вигляді, як зараз, і це питання часу. Вже зараз країна зазнає найжорстокішої паливної та економічної кризи, що викликає невдоволення громадян.
"Телеграф" запитав у Chat GPT, на які пʼять незалежних держав може розпастись Російська Федерація та отримав зважену відповідь.
"Ніхто не може достеменно передбачити, чи Росія розпадеться взагалі, а тим більше — на які саме держави та хто їх очолить. Будь-який конкретний список буде спекуляцією", — відповів штучний розум.
Водночас він назвав потенційні центри сили, які обговорюють політологи та експерти. За даними нейромережі, часто згадуються такі регіони, які можуть стати незалежними державами:
Європейська Росія (Московська держава)
- Ядро: Москва, Центральна Росія, частина Північного Заходу
- Причина виділення: найбільша економіка, населення та органи федеральної влади зосереджені тут
Уральська республіка
- Ядро: Урал
- Основа: промисловість, металургія, машинобудування
Сибірська республіка
- Центри можуть бути у Новосибірську чи Красноярську
- Основа: природні ресурси, наукові центри, енергетика.
Далекосхідна республіка
- Столицею цього державного утворення стане Владивосток.
- Причина: тісні економічні зв’язки з Азійсько-тихоокеанським регіоном.
Північний Кавказ
- Може уявляти собою або кілька окремих держав, або конфедерацію.
- Регіон відрізняється високою етнічною та політичною неоднорідністю.
Є й інші сценарії, зазначає ШІ, де окремими державами стають Республіка Татарстан, Республіка Саха (Якутія) чи інші національні республіки. У деяких моделях кількість нових держав досягає 10-20 і більше.
Хто очолить нові держави
Щодо питання "хто очолить", тут невизначеність ще вища, пояснює штучний інтелект. Він зазначає, що в історії розпадів великих держав (наприклад, СРСР чи Югославії) майбутні лідери часто ставали відомі вже у процесі кризи. Багато постатей, які опинилися на чолі нових держав, за кілька років до розпаду не вважалися найімовірнішими кандидатами.
"Тому будь-які конкретні прізвища для майбутніх гіпотетичних держав Росії сьогодні були б не прогнозом, а припущенням без надійної основи", — резюмує нейромережа.
Раніше штучний інтелект Claude AI спрогнозував який регіон Росії може першим оголосити незалежність під час хаосу в країні. На його думку, це не Чечня та не Москва.