Визначальну роль відіграватиме не тільки економіка

Зараз поточну ситуацію в Росії навряд чи можна вважати передумовою до розпаду держави, однак виникає питання: який з регіонів може першим відколотись, якщо Москву охопить хаос, та чи запустить це каскадну реакцію.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту (ШІ) Claude AI, щоб з'ясувати це. Зауважимо, що чимало політиків, зокрема й ексміністр Дмитро Кулеба, не раз казали, що Росія рано чи пізно перестане існувати у тому вигляді, як зараз, і це питання часу.

За словами ШІ, наразі є три головні аспекти, які слід розуміти:

економіка тріщить по швах. Як би Кремль не намагався створити ілюзію, що все добре з економікою, насправді з кожним місяцем стає дедалі гірше. Тут важливу роль відіграють витрати на війну (понад 40% з бюджету), інфляція та відтік капіталу.

демографічна яма . Масові втрати на війні не просто поглибили існуючу демографічну кризу, вони буквально створили прірву. Якщо зараз це не так відчутно, то з кожним роком відсутність кадрів тиснутиме на економіку ще більше.

. Масові втрати на війні не просто поглибили існуючу демографічну кризу, вони буквально створили прірву. Якщо зараз це не так відчутно, то з кожним роком відсутність кадрів тиснутиме на економіку ще більше. Путін — цемент системи. Наразі уся вертикаль влади в Росії зібрана навколо однієї людини, тому після смерті Путіна очікується не просто послаблення режиму. Цілком можливо, що державу роздиратимуть на частини у боротьбі за президентство.

Claude виділяє кілька головних кандидатів на відокремлення серед областей Росії. На думку ШІ, у першу чергу це будуть регіони з високим рівнем національної свідомості та достатньою економічною потужністю. Серед таких є: Татарстан, Башкирія, Чечня, Якутія, Бурятія. Далі шлях відокремлення можуть повторити дрібні національні республіки — Дон, Урал, Сибір, Далекий Схід.

Як може виглядати карта Росії після розпаду

Головним кандидатом на першість у відокремлені ШІ називає Татарстан. Головні аргументи:

наявність юридичного прецеденту. 21 березня 1992 року у Татарстані пройшов референдум про статус республіки. У 1994 Татарстан у ухваленому з Росією договорі оголошувався об'єднаним з державою та мав конфедеративний статус. Тобто фактично регіон вже має задокументовану незалежність, адже документ за 1992 про референдум не скасовували.

економічна самосвідомість. Татарстан — найбагатша нафтова республіка після Тюмені. Тобто забезпечити перші роки незалежності та економіку без підтримки республіка зможе.

активна діаспора. Громадська платформа "Вільний Ідель-Урал" не раз закликала Татарстан стати автономною державою. Тут згадували й референдум у 1992 році.

ефект доміно. Якщо Татарстан швидко оголосить незалежність, Росія опиниться географічно розірваною на дві частини.

сценарій "Кравчук". Запустять процес від'єднання ймовірніше активісти та націоналісти, але до влади прийде чиновник з активами.

Татарстан на карті

Які ще є варіанти

Чечня — темний кінь. На думку ШІ, Рамзан Кадиров вже фактично побудував власну мінідержаву з армією, ідеологією тощо. Але є нюанс — Чечня фінансово залежить від Москви, тому переворот в країні може прикрити годівничку.

Рамзан Кадиров

Чечня на карті

Якутія — сильний, але не перший кандидат. Якутія вже оголошувала незалежність у 1918, а у 1990 було засновано Якутську державу. Регіон й досі досить яро виступає проти російського правління, але Кремль тисне на географічну ізольованість та малу чисельність населення Якутії.

Якутія на карті

Рейтинг регіонів, які можуть від'єднатись від Росії першими:

Татарстан — сильна економіка та є прецедент у 1992; Чечня — є армія, але біда з фінансуванням; Якутія — ідентичність, але не достатньо ресурсів та людей; Башкортостан — ймовірніше піде за Татарстаном; Сибір — немає єдності та еліт, але сильна ідентичність.

Який регіон першим відколеться від Росії. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

"У разі реального хаосу в Москві, Татарстан, найімовірніше, стане першим — не через романтичний націоналізм, а через холодний розрахунок місцевих еліт, які захочуть зберегти нафтові доходи і владу. Коли уряд у Москві не зможе виконувати свої найважливіші функції — зовнішня оборона, підтримання внутрішнього порядку, перерозподіл доходів між регіонами — зникне і сенс зберігати до нього лояльність. Для Татарстану цей момент настане першим", — резюмує ШІ.

Раніше "Телеграф" розповідав, наскільки ймовірно, що Росія втягне у війну з Україною Білорусь та почне наступ на півночі.