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Не Чечня і не Москва. Який регіон може першим оголосити незалежність під час хаосу в Росії

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Розпад РФ Новина оновлена 26 червня 2026, 14:35
Розпад РФ. Фото Колаж "Телеграфу"

Визначальну роль відіграватиме не тільки економіка

Зараз поточну ситуацію в Росії навряд чи можна вважати передумовою до розпаду держави, однак виникає питання: який з регіонів може першим відколотись, якщо Москву охопить хаос, та чи запустить це каскадну реакцію.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту (ШІ) Claude AI, щоб з'ясувати це. Зауважимо, що чимало політиків, зокрема й ексміністр Дмитро Кулеба, не раз казали, що Росія рано чи пізно перестане існувати у тому вигляді, як зараз, і це питання часу.

За словами ШІ, наразі є три головні аспекти, які слід розуміти:

  • економіка тріщить по швах. Як би Кремль не намагався створити ілюзію, що все добре з економікою, насправді з кожним місяцем стає дедалі гірше. Тут важливу роль відіграють витрати на війну (понад 40% з бюджету), інфляція та відтік капіталу.
  • демографічна яма. Масові втрати на війні не просто поглибили існуючу демографічну кризу, вони буквально створили прірву. Якщо зараз це не так відчутно, то з кожним роком відсутність кадрів тиснутиме на економіку ще більше.
  • Путін — цемент системи. Наразі уся вертикаль влади в Росії зібрана навколо однієї людини, тому після смерті Путіна очікується не просто послаблення режиму. Цілком можливо, що державу роздиратимуть на частини у боротьбі за президентство.

Claude виділяє кілька головних кандидатів на відокремлення серед областей Росії. На думку ШІ, у першу чергу це будуть регіони з високим рівнем національної свідомості та достатньою економічною потужністю. Серед таких є: Татарстан, Башкирія, Чечня, Якутія, Бурятія. Далі шлях відокремлення можуть повторити дрібні національні республіки — Дон, Урал, Сибір, Далекий Схід.

Як може виглядати карта Росії після розпаду
Як може виглядати карта Росії після розпаду

Головним кандидатом на першість у відокремлені ШІ називає Татарстан. Головні аргументи:

  • наявність юридичного прецеденту. 21 березня 1992 року у Татарстані пройшов референдум про статус республіки. У 1994 Татарстан у ухваленому з Росією договорі оголошувався об'єднаним з державою та мав конфедеративний статус. Тобто фактично регіон вже має задокументовану незалежність, адже документ за 1992 про референдум не скасовували.
  • економічна самосвідомість. Татарстан — найбагатша нафтова республіка після Тюмені. Тобто забезпечити перші роки незалежності та економіку без підтримки республіка зможе.
  • активна діаспора. Громадська платформа "Вільний Ідель-Урал" не раз закликала Татарстан стати автономною державою. Тут згадували й референдум у 1992 році.
  • ефект доміно. Якщо Татарстан швидко оголосить незалежність, Росія опиниться географічно розірваною на дві частини.
  • сценарій "Кравчук". Запустять процес від'єднання ймовірніше активісти та націоналісти, але до влади прийде чиновник з активами.
Татарстан на карті
Татарстан на карті

Які ще є варіанти

Чечня — темний кінь. На думку ШІ, Рамзан Кадиров вже фактично побудував власну мінідержаву з армією, ідеологією тощо. Але є нюанс — Чечня фінансово залежить від Москви, тому переворот в країні може прикрити годівничку.

Рамзан Кадиров
Рамзан Кадиров
Чечня на карті
Чечня на карті

Якутія — сильний, але не перший кандидат. Якутія вже оголошувала незалежність у 1918, а у 1990 було засновано Якутську державу. Регіон й досі досить яро виступає проти російського правління, але Кремль тисне на географічну ізольованість та малу чисельність населення Якутії.

Якутія на карті
Якутія на карті

Рейтинг регіонів, які можуть від'єднатись від Росії першими:

  1. Татарстан — сильна економіка та є прецедент у 1992;
  2. Чечня — є армія, але біда з фінансуванням;
  3. Якутія — ідентичність, але не достатньо ресурсів та людей;
  4. Башкортостан — ймовірніше піде за Татарстаном;
  5. Сибір — немає єдності та еліт, але сильна ідентичність.
Який регіон першим відколеться від Росії
Який регіон першим відколеться від Росії. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

"У разі реального хаосу в Москві, Татарстан, найімовірніше, стане першим — не через романтичний націоналізм, а через холодний розрахунок місцевих еліт, які захочуть зберегти нафтові доходи і владу. Коли уряд у Москві не зможе виконувати свої найважливіші функції — зовнішня оборона, підтримання внутрішнього порядку, перерозподіл доходів між регіонами — зникне і сенс зберігати до нього лояльність. Для Татарстану цей момент настане першим", — резюмує ШІ.

Раніше "Телеграф" розповідав, наскільки ймовірно, що Росія втягне у війну з Україною Білорусь та почне наступ на півночі.

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#Росія #Переворот #Війна з РФ