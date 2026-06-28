На какие страны распадется Россия: пять центров силы, которые могут отделиться

Где появятся новые государства в случае ослабления центральной власти в РФ

Многие эксперты, в том числе и бывший глава МИД Дмитрий Кулеба, не раз говорили, что Россия рано или поздно перестанет существовать в том виде, как сейчас, и это вопрос времени. Уже сейчас страна испытывает жесточайший топливный и экономический кризис, что вызывает недовольство граждан.

"Телеграф" спросил у Chat GPT, на какие 5 независимых государств может распасться Российская Федерация и получил взвешенный ответ.

"Никто не может достоверно предсказать, распадется ли Россия вообще, а тем более — на какие именно государства и кто их возглавит. Любой конкретный список будет спекуляцией", – ответил искусственный разум.

В то же время он назвал потенциальные центры силы, которые обсуждают политологи и эксперты. По данным нейросети, часто упоминаются следующие регионы, которые могут стать независимыми государствами:

Европейская Россия (Московское государство)

Ядро: Москва, Центральная Россия, часть Северо-Запада.

Причина выделения: крупнейшая экономика, население и органы федеральной власти сосредоточены здесь.

Уральская республика

Ядро: Урал.

Основа: промышленность, металлургия, машиностроение.

Сибирская республика

Центры могут находиться в Новосибирске или Красноярске.

Основа: природные ресурсы, научные центры, энергетика.

Дальневосточная республика

Столицей этого государственного образования станет Владивосток.

Причина: тесные экономические связи с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Северный Кавказ

Может представлять собой либо несколько отдельных государств, либо конфедерацию.

Регион отличается высокой этнической и политической неоднородностью.

5 потенциальных государств, на которые может распасться Россия. Инфографика: "Телеграф"

Есть и иные сценарии, отмечает ИИ, где отдельными государствами становятся Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия) или другие национальные республики. В некоторых моделях число новых государств достигает 10–20 и более.

Кто возглавит новые государства

Что касается вопроса "кто возглавит", здесь неопределенность еще выше, объясняет искусственный интеллект. Он отмечает, что в истории распадов крупных государств (например, СССР или Югославии) будущие лидеры зачастую становились известны уже в процессе кризиса. Многие фигуры, оказавшиеся во главе новых государств, за несколько лет до распада не считались наиболее вероятными кандидатами.

"Поэтому любые конкретные фамилии для гипотетических будущих государств России сегодня были бы не прогнозом, а предположением без надежной основы", – резюмирует нейросеть.

Ранее искусственный интеллект Claude AI спрогнозировал, какой регион России может первым объявить независимость во время хаоса в стране. По его мнению, это не Чечня и не Москва.