Ним користувались ще у Стародавньому Єгипті: лайфхак, як охолодитись навіть у найспекотнішу ніч

З таким методом кондиціонер не знадобиться

У спекотні літні ночі заснути без кондиціонера буває непросто. Однак існують прості способи охолодити спальню, які використовували ще сотні років тому, задовго до появи сучасної техніки.

Одним із таких методів є техніка, яка прийшла до нас зі Стародавнього Єгипту. Її суть полягає у використанні вологого рушника для природного охолодження тіла, як написали у "femcafe".

Для цього рушник потрібно змочити холодною водою, добре віджати та покласти на ліжко. Після цього лягти на нього та накритися легким простирадлом. Під час випаровування вода забирає частину тепла, створюючи відчуття прохолоди. Якщо поруч працює вентилятор, ефект може бути ще помітнішим.

Тим, кому некомфортно лежати на вологій тканині, радять використати невеликий рушник або серветку. Їх можна прикласти до лоба, грудей, живота чи ніг — зон, через які організм швидше віддає тепло.

Дуже спекотно у кімнаті. Фото: згенероване ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як можна охолодити оселю без кондиціонера. Для цього використовують прості "первісні" методи, що допомагають знизити температуру в приміщенні на кілька градусів.