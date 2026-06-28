Ці літні лайфхаки пережили десятиліття: як охолодити оселю без кондиціонера

Ці хитрощі врятують і зараз

У часи без кондиціонерів люди рятувалися від спеки простими способами. Сьогодні багато з них знову стають популярними під час літньої спеки.

Головним правилом було не впускати спеку в будинок. Вранці вікна, двері та віконниці зачиняли, щоб зберегти прохолоду, накопичену за ніч, а після заходу сонця житло провітрювали, створюючи природний протяг, як написали в "dnevno".

Важливим був і режим дня. Їжу намагалися готувати рано-вранці або ввечері, коли температура була нижчою. У найспекотніші години відмовлялися від використання печей та важких страв, віддаючи перевагу свіжим фруктам, овочам, домашнім лимонадам і легкій їжі.

Приготування їжі у спеку. Фото: Дніпровська порадниця

Ще один популярний спосіб охолодження — вентилятор із мискою льоду або холодної води перед ним. Такий прийом створював відчуття прохолоднішого повітря і допомагав легше переносити спеку.

У багатьох регіонах люди проводили більше часу біля річок, озер або моря, а вночі нерідко спали на балконах, терасах чи навіть у дворах. Кам'яні будинки з товстими стінами також допомагали підтримувати комфортну температуру без додаткової техніки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до міст України дійде аномальна спека до майже +40 градусів.