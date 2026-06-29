Не "покажи посвідчення" : як правильно попросити документи у військового ТЦК українською

Ця фраза допоможе у розмові з працівниками структури

У ситуаціях, коли до людини на вулиці звертається військовий Територіального центру комплектування (ТЦК), важливо знати не лише свої права, а й правильну форму спілкування, яка допоможе уникнути конфліктів і непорозумінь.

Адвокат Вадим Графський пояснив на "liga.net", як правильно поводитися у ситуації, коли потрібно попросити документи у військового. За його словами, важливо зберігати спокій і чітко дотримуватися коректної форми спілкування.

У разі звернення працівника, громадянин має право ввічливо попросити надати документи, що підтверджують повноваження. Для цього достатньо спокійно українською мовою сказати: "Будь ласка, покажіть ваше службове посвідчення".

Військові ТЦК спілкуються зі громадянами. Фото: "24 Канал"

Як правильно звертатися до незнайомців українською

Раніше "Телеграф" писав про правила звернення до незнайомих людей українською мовою — про це розповів письменник Остап Українець. Він зазначає, що звернення на кшталт "дєвушка" є неввічливими та недоречними в сучасному спілкуванні.

Натомість більш коректними він вважає форми "пані" та "пане", які є нейтральними й універсальними для різних ситуацій. Такі звернення не прив’язані до соціального статусу та сприймаються як прояв поваги.

Також, за словами Українця, слово "перепрошую" може використовуватися як універсальний спосіб привернути увагу без звернення до конкретної особи. На його думку, варіанти "перепрошую" або "перепрошую, пане" є найбільш зручними та природними в мовленні.

Також раніше ми розповідали, як правильно просити вибачення українською мовою.