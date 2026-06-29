На випадок переговорів: 10 українських прокльонів, які втруть носа без лайки

Українці здавна вміли лаятися так, щоб і без грубих слів дошкулити співрозмовнику

Українська мова багата не лише на лагідні слова, а й на влучні народні прокльони. Наші предки вміли поставити людину на місце без жодного матюка, використовуючи дотепні побажання, які сьогодні радше викликають усмішку, ніж образу.

"Телеграф" зібрав десять яскравих прикладів української народної лайки, що стали частиною фольклору.

1. Най тебе гусак заїсть

Одне з найвідоміших жартівливих побажань неприємностей. Звучить кумедно, але чудово передає роздратування.

2. Щоб тебе качка копнула

Ще один народний варіант без грубощів. Адже важко уявити щось більш безглузде, ніж качка, яка когось копає.

3. Бодай тебе качка вбрикнула

Старовинний вислів із тієї ж серії. Використовувався як легкий жартівливий проклін.

4. А щоб тебе грім побив

Один із найпоширеніших українських прокльонів. Ним висловлювали сильне обурення або гнів.

5. Бодай тебе шляк трафив

Вислів прийшов із західноукраїнських говорів. Слово "шляк" означає удар або параліч, а сьогодні фраза часто звучить із гумористичним відтінком.

Так теж можна

6. Щоб тебе чорти вхопили

Класичний народний вислів, який можна зустріти і в українській літературі, і в побутовому мовленні.

7. Бодай тебе лиха година спіткала

Так бажали кривдникові невдач, хоча сьогодні цей вислів сприймається радше як стилізація під давню мову.

8. Щоб тебе муха брикнула

Абсурдність цього побажання і робить його смішним. Саме тому його й досі іноді вживають у жарт.

9. Най тебе злидні обсідають

У народних віруваннях злидні були міфічними істотами, які приносили бідність і нещастя. Такий вислів уважався доволі дошкульним.

10. Бодай тебе качка лизнула

Ще один іронічний народний жарт. Реальної загрози він, звісно, не несе, зате чудово передає емоції без лайливих слів.

Наші бабусі вміли покласти на лопатки однією фразою

Чому українська лайка така незвична

На відміну від багатьох інших мов, українська народна традиція виробила цілу систему жартівливих прокльонів. У них часто згадуються тварини, природні явища або вигадані істоти.

Такі вислови дозволяли висловити обурення, не вдаючись до нецензурної лексики. Багато з цих фраз можна знайти в українському фольклорі, творах класиків і діалектному мовленні різних регіонів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українською красиво поставити співрозмовника на місце.