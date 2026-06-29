На случай переговоров: 10 украинских проклятий, которые утрут нос без матов

Украинцы издавна умели ругаться так, чтобы и без грубых слов досадить собеседнику

Украинский язык богат не только ласковыми словами, но и точными народными проклятиями. Наши предки умели поставить человека на место без всякого мата, используя остроумные пожелания, которые сегодня скорее вызывают улыбку, чем обиду.

"Телеграф" собрал десять ярких примеров украинской народной брани, ставших частью фольклора.

1. Най тебе гусак заїсть

Одно из самых известных шутливых пожеланий неприятностей. Звучит забавно, но отлично передает раздражение.

2. Щоб тебе качка копнула

Еще один народный вариант без грубости. Ведь трудно представить что-то более бессмысленное, чем утка, копающая кого-то.

3. Бодай тебе качка вбрикнула

Старинное изречение из той же серии. Использовался как легкое шутливое проклятие.

4. А щоб тебе грім побив

Один из самых распространенных украинских проклятий. Им выражали сильное возмущение или гнев.

5. Бодай тебе шляк трафив

Высказывание пришло из западноукраинских говоров. Слово "шляк" означает удар или паралич, а сегодня фраза часто звучит с юмористическим оттенком.

Да тоже можно

6. Щоб тебе чорти вхопили

Классическое народное выражение, которое можно встретить и в украинской литературе, и в бытовой речи.

7. Бодай тебе лиха година спіткала

Так желали обидчику неудач, хотя сегодня это выражение воспринимается скорее как стилизация под древний язык.

8. Щоб тебе муха брикнула

Абсурдность этого пожелания и делает его смешным. Именно поэтому его до сих пор иногда употребляют в шутку.

9. Най тебе злидні обсідають

В народных верованиях нищета была мифическими существами, которые приносили бедность и несчастье. Такое выражение считалось довольно чувствительным.

10. Бодай тебе качка лизнула

Еще одна ироничная народная шутка. Реальной угрозы он, конечно, не несет, зато отлично передает эмоции без бранных слов.

Наши бабушки умели положить на лопатки одной фразой

Почему украинская брань так необычна

В отличие от многих других языков, украинская народная традиция выработала целую систему шутливых проклятий. В них часто упоминаются животные, природные явления или вымышленные существа.

Такие изречения позволяли выразить возмущение, не прибегая к нецензурной лексике. Многие из этих фраз можно найти в украинском фольклоре, произведениях классиков и диалектной речи разных регионов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском красиво поставить собеседника на место.