Не викидайте це в смітник: як пластикові пляшки допоможуть навести порядок у домі та стануть у нагоді в саду

Є п'ять простих ідей повторного використання

Порожні пластикові пляшки зазвичай просто викидають, але їм можна дати друге життя. Вони легко перетворюються на корисні речі.

З них можна створити безліч речей, які полегшують роботу на городі, прикрашають сад і допомагають підтримувати порядок у домі. Детальніше про ідеї написав "Телеграф".

Повторне використання пластикових пляшок

Одне з найпростіших застосувань — системи поливу для рослин. Якщо зробити невеликі отвори в кришці та закопати пляшку біля коріння, вона поступово подаватиме воду, що особливо зручно у спеку або під час від’їзду.

Пляшки також можна використовувати як мініпарники для розсади. Розрізавши їх навпіл, легко створити захист для молодих рослин від холоду та вітру. Крім того, з пластику роблять підвісні кашпо для квітів, які підходять для балкона або дачі.

У побуті пляшки часто стають органайзерами. Їх використовують для зберігання круп, ґудзиків, цвяхів або інших дрібних речей. Достатньо обрізати верхню частину або зробити зручний отвір.

Ще одна ідея — саморобні совки або лійки. З пластикової пляшки можна вирізати простий інструмент для садових робіт без додаткових витрат.

Як використати повторно порожні пластикові пляшки. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як старе деко допомагає навести лад у домі.