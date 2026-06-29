Ніколи не кажіть "без десяти два" чи "дванадцять годин": як підказати час українською

Існує три основні правила, які допоможуть правильно говорити

Останнім часом українці все частіше переходять на рідну мову. Однак у багатьох початківців нерідко під час розмови все ще можуть проскакувати кальки з російської, зокрема, вони часто припускаються помилок, коли йдеться про час.

"Телеграф", посилаючись на засновницю Навчального центру української мови Ларису Чемерис, розповідає про те, як правильно підказати співрозмовнику, котра зараз година. Для цього існує кілька простих правил:

Коли йдеться про години, відповідаємо на запитання "котра?", а коли про хвилини — відповідаємо на запитання "скільки?". Неправильно — "три години сім хвилин". Правильно — "третя година сім хвилин".

— "три години сім хвилин". — "третя година сім хвилин". Якщо йдеться про точний час, то слід використовувати конструкції з прийменниками "о" або "об". Наприклад , "прийду об одинадцятій годині", "зустрінемося о другій годині".

, "прийду об одинадцятій годині", "зустрінемося о другій годині". У разі, коли йдеться про приблизний час, то правильно використовувати прийменники "на", "близько", "коло". Правильно говорити "прийду на сьому годину", "буду близько восьмої".

"Прийменник "біля" на позначення часу не використовуємо, як і прийменник "без", — наголосила Лариса Чемерис.

Підсумок: таким чином, "буду біля третьої години" або "без десяти хвилин три", є калькою з російської мови. Їх не варто використовувати.

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