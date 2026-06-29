Никогда не говорите "без десяти два" или "дванадцять годин": как подсказать время на украинском

Существует три основные правила, которые помогут правильно говорить

В последнее время украинцы все чаще переходят на родной язык. Однако у многих начинающих нередко во время разговора все еще могут проскакивать кальки с русского, в частности, часто допускаются ошибки, когда речь идет о времени.

"Телеграф", ссылаясь на основательницу Учебного центра украинского языка Ларису Чемерис, рассказывает о том, как правильно подсказать собеседнику, который сейчас час. Для этого существует несколько простых правил:

Когда речь идет о часах, отвечаем на вопрос "котра?", а когда о минутах — отвечаем на вопрос "скільки?". Неправильно — "три години сім хвилин". Правильно — "третя година сім хвилин".

— "три години сім хвилин". — "третя година сім хвилин". Если разговор идет о точном времени, то следует использовать конструкции с предлогами "о" или "об". Например , "прийду об одинадцятій годині", "зустрінемося о другій годині".

, "прийду об одинадцятій годині", "зустрінемося о другій годині". В случае, когда речь идет о приблизительном времени, то правильно использовать предлоги "на", "близько", "коло". Правильно говорить "прийду на сьому годину", "буду близько восьмої".

"Предлог "біля" для обозначение времени не используем, как и предлог "без", — подчеркнула Лариса Чемерис.

Итог: таким образом, выражения "буду біля третьої години" или "без десяти хвилин три" являются калькой с русского языка. Их не стоит использовать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно просить прощения на украинском языке.