Більшість вважає це русизмом: як правильно відповісти українською на "гарних вихідних"
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Виявляється, довкола цих слів існує чимало міфів
Як часто, чуючи щирі побажання "Гарних вихідних!" чи "Вдалого дня!", ви автоматично відповідали "Взаємно"? А потім, можливо, ловили себе на думці: а чи не русизм це?
Світлана Чернишова у своєму TikTok-блозі розставила всі крапки над "і" у цьому мовному питанні, яке часто викликає палкі суперечки серед українців.Розбираємося, як правильно дякувати за приємні слова, щоб ваша мова була і чистою, і природною.
Міф про "неіснуюче" слово
Деякі мовні пуристи переконані, що слова "взаємно" в українській мові взагалі немає, і це начебто калька з російського "взаимно". Проте це зовсім не так.
@svitlanachernyshova #навзаєм #навзаєм😇😇😇 #взаємно #слова #словаввічливості #лексика #украінськийтікток ##якправильно #урок #уроки #мініурок #учитель #учительтикток #вчителька #вчитель #дніпро #зно #зноукраїнськамова #нмт #нмтукрмова ♬ sonido original - marybelitaguty
"Взаємно" — це абсолютно легітимне, літературне українське слово. Його можна сміливо використовувати у щоденному спілкуванні, коли ви хочете побажати співрозмовнику у відповідь те саме, що він побажав вам.
Тоді звідки взялося "навзаєм"
Останнім часом слово "навзаєм" переживає справжній пік популярності. Багатьом воно здається більш вишуканим та автентичним. І воно справді чудове! Проте, як пояснює блогерка, історично "навзаєм" — це діалектне українське слово.
Сьогодні воно активно входить до широкого вжитку і вже не сприймається як щось суто регіональне, збагачуючи нашу розмовну мову.
Що ж обрати
Коротке резюме для вашого словникового запасу:
- Можна використовувати і "взаємно", і "навзаєм". Обидва варіанти є правильними, питомо українськими та чудово підходять для ввічливої відповіді.
- Якщо ви прагнете класичного, літературного звучання — кажіть "взаємно".
- Якщо хочете додати мовленню особливого колориту та сучасного галицького шарму — обирайте "навзаєм".
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