Більшість вважає це русизмом: як правильно відповісти українською на "гарних вихідних"

Виявляється, довкола цих слів існує чимало міфів

Як часто, чуючи щирі побажання "Гарних вихідних!" чи "Вдалого дня!", ви автоматично відповідали "Взаємно"? А потім, можливо, ловили себе на думці: а чи не русизм це?

Світлана Чернишова у своєму TikTok-блозі розставила всі крапки над "і" у цьому мовному питанні, яке часто викликає палкі суперечки серед українців.Розбираємося, як правильно дякувати за приємні слова, щоб ваша мова була і чистою, і природною.

Міф про "неіснуюче" слово

Деякі мовні пуристи переконані, що слова "взаємно" в українській мові взагалі немає, і це начебто калька з російського "взаимно". Проте це зовсім не так.

"Взаємно" — це абсолютно легітимне, літературне українське слово. Його можна сміливо використовувати у щоденному спілкуванні, коли ви хочете побажати співрозмовнику у відповідь те саме, що він побажав вам.

Тоді звідки взялося "навзаєм"

Останнім часом слово "навзаєм" переживає справжній пік популярності. Багатьом воно здається більш вишуканим та автентичним. І воно справді чудове! Проте, як пояснює блогерка, історично "навзаєм" — це діалектне українське слово.

Сьогодні воно активно входить до широкого вжитку і вже не сприймається як щось суто регіональне, збагачуючи нашу розмовну мову.

Що ж обрати

Коротке резюме для вашого словникового запасу:

Можна використовувати і "взаємно", і "навзаєм". Обидва варіанти є правильними, питомо українськими та чудово підходять для ввічливої відповіді.

Обидва варіанти є правильними, питомо українськими та чудово підходять для ввічливої відповіді. Якщо ви прагнете класичного, літературного звучання — кажіть "взаємно".

Якщо хочете додати мовленню особливого колориту та сучасного галицького шарму — обирайте "навзаєм".

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