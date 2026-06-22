Епоха масивних холодильників відходить в минуле: дизайнери вигадали, чим їх замінити на кухні

Це модне рішення коштує дорожче

У сучасних інтер'єрах набирає популярності тренд на "невидиму" побутову техніку. Стосується це і холодильників, які дедалі частіше повністю ховають за меблевими фасадами, інтегруючи їх у загальний дизайн кухні.

Як повідомляє видання Ofeminin, якщо ще кілька років тому масивні та блискучі холодильники з нержавіючої сталі вважалися символом модерну та виставлялися напоказ, то сьогодні ситуація докорінно змінилася. Оскільки у сучасних квартирах кухні все частіше об'єднують із вітальнями, господарі прагнуть створити гармонійний та візуально чистий простір без зайвого нагромадження приладів.

Журналісти зазначають, що вбудовані холодильники раніше вважалися рішенням виключно преміумкласу. Проте зараз цей тренд став справжнім "геймчейджером" (переломним моментом) та активно впроваджується навіть у бюджетні чи стандартні ремонти. Дизайнери інтер'єрів підкреслюють, що такий прийом дозволяє оптично заспокоїти простір та зробити кімнату просторішою, що особливо актуально для невеликих квартир.

Вбудований холодильник

Водночас видання звертає увагу й на певні складнощі цього рішення:

Необхідність точного планування: вбудований холодильник потрібно проектувати заздалегідь.

вбудований холодильник потрібно проектувати заздалегідь. Технічні нюанси: меблі мають забезпечувати належну вентиляцію приладу, інакше це скоротить термін його служби.

меблі мають забезпечувати належну вентиляцію приладу, інакше це скоротить термін його служби. Фінансове питання: купівля спеціальної моделі, виготовлення додаткових фасадів та монтаж коштують дорожче. Окрім того, стандартні вбудовані холодильники зазвичай менші за об'ємом, а великі моделі (наприклад, side-by-side) для вбудовування є дефіцитними та дуже дорогими (у такому разі експерти радять купувати два окремі прилади та монтувати їх поруч із протилежним відкриванням дверцят).

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