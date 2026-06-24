Старі ванні відходять у минуле: що зробить кімнату стильною та сучасною, а за що ви переплатите
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Що із модних трендів реально працює, а на що ви просто викинете гроші
Зовнішній вигляд ванних кімнат у світі стрімко змінюється. Нові технології можуть істотно підвищити комфорт, однак деякі гаджети — це скоріше маркетинг.
Про це "Телеграфу" розповів Сергій Брухаль — керівник та засновник компанії Дім в ремонті та студії Blueberry.
Одним із головних трендів ремонту у ванних кімнатах останнім часом стали приховані душові системи. Це стильне рішення для тих, хто любить мінімалізм.
Однак, оскільки системи монтуються прямо в стіні, багато хто може ставити питання — чи не доведеться при поломці руйнувати свій ремонт.
Сергій Брухаль заспокоює: системи прихованого монтажу продумані таким чином, щоб вузли, які можуть вийти з ладу, були легкозамінними, і в разі поломки кваліфікований спеціаліст зміг їх обслужити.
Крім прихованого душа, популярність набирають і інші технологічні рішення. Експерт пояснив, які гаджети, на його думку, є практичними, а які просто маркетинг і візуал:
- Дзеркала з підігрівом.
"Корисна річ, яка підійде тим, хто любить приймати гарячий душ або ванну, а приміщення зовсім невелике"
- А ось унітаз із функцією очищення співрозмовник вважає скоріше маркетинговим ходом.
- Тепла стіна в плані користування програє рушникосушарці, хоч і виглядає більш естетично.
- Фурнітура прихованого монтажу – це швидше про естетику, ніж про практичність та функціонал.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дизайнери знайшли стильну та довговічну заміну плит ПВХ на стелі.