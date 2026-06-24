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Старі ванні відходять у минуле: що зробить кімнату стильною та сучасною, а за що ви переплатите

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Ванна кімната
Ванна кімната. Фото Pixabay

Що із модних трендів реально працює, а на що ви просто викинете гроші

Зовнішній вигляд ванних кімнат у світі стрімко змінюється. Нові технології можуть істотно підвищити комфорт, однак деякі гаджети — це скоріше маркетинг.

Про це "Телеграфу" розповів Сергій Брухаль — керівник та засновник компанії Дім в ремонті та студії Blueberry.

Одним із головних трендів ремонту у ванних кімнатах останнім часом стали приховані душові системи. Це стильне рішення для тих, хто любить мінімалізм.

Душова система прихованого монтажу
Душова система прихованого монтажу. Фото — termobud

Однак, оскільки системи монтуються прямо в стіні, багато хто може ставити питання — чи не доведеться при поломці руйнувати свій ремонт.

Сергій Брухаль заспокоює: системи прихованого монтажу продумані таким чином, щоб вузли, які можуть вийти з ладу, були легкозамінними, і в разі поломки кваліфікований спеціаліст зміг їх обслужити.

Крім прихованого душа, популярність набирають і інші технологічні рішення. Експерт пояснив, які гаджети, на його думку, є практичними, а які просто маркетинг і візуал:

  • Дзеркала з підігрівом.

"Корисна річ, яка підійде тим, хто любить приймати гарячий душ або ванну, а приміщення зовсім невелике"

  • А ось унітаз із функцією очищення співрозмовник вважає скоріше маркетинговим ходом.
  • Тепла стіна в плані користування програє рушникосушарці, хоч і виглядає більш естетично.
Тепла стіна
Тепла стіна
  • Фурнітура прихованого монтажу – це швидше про естетику, ніж про практичність та функціонал.
Фурнітура для дверей прихованого монтажу
Фурнітура для дверей прихованого монтажу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дизайнери знайшли стильну та довговічну заміну плит ПВХ на стелі.

Теги:
#Поради #Експерт #Ремонт #Ванна