Не викидайте кільце від бляшанки: простий трюк заощадить гроші

Маленька деталь, яку більшість людей одразу відправляє у смітник, стане корисною у побуті

Допивши напій з алюмінієвої бляшанки, більшість людей без роздумів викидає кільце для відкривання разом із тарою. Проте ця невелика деталь може отримати друге життя і стати практичним помічником у домі.

Простий лайфхак дозволить зробити з неї кріплення для картини або фоторамки, пише видання Los Andes. Для цього не потрібні спеціальні інструменти чи особливі навички.

Перед початком роботи варто переконатися, що на кільці немає гострих країв. Якщо вони є, їх краще вирівняти плоскогубцями, щоб уникнути порізів.

З цим впорається кожен

Потім кільце потрібно відокремити від банки та закріпити на зворотному боці рамки. Найкраще розташувати його по центру, використавши невеликий шуруп або цвях, який проходитиме через ширшу частину кільця.

Щоб конструкція була надійною, важливо не зміщувати кріплення вбік і не використовувати занадто короткий шуруп. Інакше картина може висіти нерівно або ж кріплення з часом послабиться.

Як результат - корисна річ

Такий спосіб має одразу кілька переваг. Він дозволяє повторно використати відходи, заощадити на покупці спеціальних підвісів і отримати майже непомітне кріплення.

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