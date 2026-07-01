Не выбрасывайте кольцо от жестянки: простой трюк сэкономит деньги

Маленькая деталь, которую большинство людей сразу отправляет в свалку, станет полезной в быту

Допив напиток из алюминиевой жестянки, большинство людей без раздумий выбрасывает кольцо для открывания вместе с тарой. Однако эта небольшая деталь может получить вторую жизнь и стать практичным помощником в доме.

Простой лайфхак позволит сделать из нее крепление для картины или фоторамки, пишет издание Los Andes. Для этого не требуются специальные инструменты или особые навыки.

Перед началом работы следует убедиться, что на кольце нет острых краев. Если они есть, их лучше выровнять плоскогубцами, чтобы избежать порезов.

С этим справится каждый

Затем кольцо нужно отделить от банки и закрепить на оборотной стороне рамки. Лучше всего расположить его по центру, используя небольшой шуруп или гвоздь, который будет проходить через более широкую часть кольца.

Чтобы конструкция была надежной, важно не смещать крепеж в сторону и не использовать слишком короткий шуруп. Иначе картина может висеть неровно или крепление со временем ослабится.

Как результат – полезная вещь

Такой способ имеет несколько преимуществ. Он позволяет повторно использовать отходы, сэкономить на покупке специальных подвесов и получить почти незаметный крепеж.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как организовывать пространство дома с помощью старого футбольного мяча.