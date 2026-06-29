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Не варто викидати старий м’яч: як він може організовувати простір вдома

Автор
Марина Бондаренко
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Де повторно використати стару дитячу іграшку
Де повторно використати стару дитячу іграшку. Фото Колаж "Телеграфу"

П'ять креативних рішень для дому

Старі футбольні м’ячі після пошкоджень зазвичай просто викидають. Насправді вони можуть отримати друге життя завдяки міцному матеріалу та зручній формі.

З них легко зробити корисні речі для дому або саду. Такі вироби можуть також стати оригінальним елементом декору, як написали в "los andes 142".

Один із найпопулярніших варіантів — зробити з м’яча підвісний горщик. Достатньо розрізати його навпіл і висадити невеликі рослини або сукуленти. Така композиція добре виглядає на балконі чи терасі.

Ще одна ідея — використати нижню частину як невелику миску для дрібниць. У ній зручно зберігати ключі, монети або пульт, а сам предмет додає оригінальності інтер’єру.

Також з пошкодженого м’яча можна зробити просту шпаківню або невелике укриття для птахів у саду. Достатньо зробити отвори та підвісити його на мотузці.

У дитячій кімнаті м’яч може стати органайзером для іграшок або спортивного приладдя, а в зонах відпочинку — декоративним елементом, який підкреслює спортивний стиль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що можна зробити з непотрібних пляшок.

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#Сміття #М'яч #Декор #Лайфхак