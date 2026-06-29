Не варто викидати старий м’яч: як він може організовувати простір вдома

П'ять креативних рішень для дому

Старі футбольні м’ячі після пошкоджень зазвичай просто викидають. Насправді вони можуть отримати друге життя завдяки міцному матеріалу та зручній формі.

З них легко зробити корисні речі для дому або саду. Такі вироби можуть також стати оригінальним елементом декору, як написали в "los andes 142".

Один із найпопулярніших варіантів — зробити з м’яча підвісний горщик. Достатньо розрізати його навпіл і висадити невеликі рослини або сукуленти. Така композиція добре виглядає на балконі чи терасі.

Ще одна ідея — використати нижню частину як невелику миску для дрібниць. У ній зручно зберігати ключі, монети або пульт, а сам предмет додає оригінальності інтер’єру.

Також з пошкодженого м’яча можна зробити просту шпаківню або невелике укриття для птахів у саду. Достатньо зробити отвори та підвісити його на мотузці.

У дитячій кімнаті м’яч може стати органайзером для іграшок або спортивного приладдя, а в зонах відпочинку — декоративним елементом, який підкреслює спортивний стиль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що можна зробити з непотрібних пляшок.