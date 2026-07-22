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Цементна затирка відходить у минуле: ця менше вбирає воду та захищає від цвілі

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Плитка виглядатиме новою довше
Плитка виглядатиме новою довше. Фото Колаж "Телеграфу"

Матеріал, який допомагає зберегти чистоту між плиткою

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Під час ремонту ванних кімнат і кухонь все більше людей відмовляються від звичайної цементної затирки для плитки. Цей матеріал краще захищає шви від вологи, плям і цвілі, а також довше зберігає охайний вигляд.

Мовиться саме про епоксидну затирку. Детальніше про її переваги написали в clickpetroleoegas.

На відміну від цементної, епоксидна затирка має щільнішу структуру, менше вбирає воду та легше очищується. Саме тому її часто використовують у душових, кухнях, пральнях і басейнах.

Чим замінити звичайну цементну затирку для швів
Епоксидна затирка для плитки. Фото: amazon

Ще одна перевага — стійкість до потемніння та забруднень, що дозволяє довше зберігати первісний вигляд плитки. Водночас такий матеріал коштує дорожче й потребує більш точного нанесення.

Попри популярність епоксидної затирки, цементна все ще залишається варіантом для сухих приміщень і бюджетних ремонтів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що звична кухонна плитка поступово відходить у минуле. На зміну їй приходять практичніші матеріали, які простіше встановлювати, легше очищати та які допомагають швидко оновити інтер’єр без великого ремонту.

Теги:
#Ремонт #Шви #Плитка