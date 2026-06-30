В АТБ за копійки продають зручні ящики: де їх знайти та скільки коштують

Товар швидко став популярним і використовується в побуті для зберігання та організації речей

У мережі популярних супермаркетів "АТБ" покупці можуть придбати на касі пластикові ящики для овочів та фруктів за доступною ціною, які багато хто вже почав використовувати як альтернативу пакетам. Однак, далеко не всі знають, де саме знайти ці ящики в торговому залі.

У коментарі "Телеграфу" працівник "АТБ" розповів, що пластикові ящики приходять від постачальників із овочами чи фруктами. Раніше їх просто накопичували та здавали на вторинну сировину для переробки, але зараз їх пустили у продаж і контейнери справді мають попит.

Компанія створила спеціальну "картку товару" у системі. Тепер ящик має свій код та офіційну ціну, що дозволяє пробити його на касі як будь-який інший товар.

Де знайти ящики у супермаркетах

Ящики не виставляють у торгових залах кожного магазину і знайти їх на вході теж не можна. Вся справа у нестачі вільного місця. Якщо у супермаркеті спеціально відведена зона, де тара не заважатиме проходу покупців, її виставляють на продаж.

При цьому у невеликих магазинах ящики можуть зберігати на складі. Тому тим, хто бажає придбати ящик, потрібно звернутися до працівників із питанням про наявність, і ті виносять необхідну кількість прямо зі складу.

Скриньки в "АТБ". Фото — "Телеграф"

Скільки коштує ящик і як його використовувати

Ціна однієї одиниці складає 5 гривень. До речі, раніше його продавали лише за гривню, але у зв’язку з різким попитом на цей товар було прийнято рішення переглянути цінник.

Вартість скриньки в "АТБ". Фото: Аслан Ягубов

В основному люди купують їх для зберігання інструментів, консервації або як зручні органайзери у гаражах та коморах.

Пластиковий ящик у "АТБ". Фото: Аслан Ягубов

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українець розповів, як легко уникати черг до "АТБ".