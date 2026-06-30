В АТБ за копейки продают удобные ящики: где их найти и сколько стоят

Товар быстро стал популярным и используется в быту для хранения и организации вещей

В сети популярных супермаркетов "АТБ" покупатели могут приобрести на кассе пластиковые ящики для овощей и фруктов по доступной цене, которые многие уже стали использовать как альтернатву пакетам. Однако далеко не все знают, где именно найти эти ящики в торговом зале.

В комментарии "Телеграфу" работник "АТБ" рассказал, что пластиковые ящики приходят от поставщиков с овощами или фруктами. Раньше их просто накапливали и сдавали на вторичное сырье для переработки, но сейчас их пустили в продажу и контейнеры действительно пользуются спросом.

Компания создала специальную "карту товара" в системе. Теперь ящик имеет свой код и официальную цену, что позволяет пробить его на кассе как любой другой товар.

Где найти ящики в супермаркетах

Ящики не выставляют в торговых залах каждого магазина и найти их при входе тоже нельзя. Всё дело в нехватке свободного места. Если в супермаркете специально отведена зона, где тара не будет мешать проходу покупателей, ее выставляют на продажу.

При этом, в небольших магазинах ящики могут хранить на складе. Потому тем, кто хочет приобрести ящик, необходимо обратиться к работникам с вопросом о наличии, и те выносят нужное количество прямо со склада.

Ящики в "АТБ". Фото — "Телеграф"

Сколько стоит ящик и как его использовать

Цена одной единицы составляет 5 гривен. К слову, ранее его продавали всего за гривну, но в связи с резким спросом на данный товар, было принято решение пересмотреть ценник.

Стоимость ящика в "АТБ". Фото: Аслан Ягубов

В основном люди покупают их для хранения инструментов, консервации или как удобные органайзеры в гаражах и амбарах.

Пластиковый ящик в "АТБ". Фото: Аслан Ягубов

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинец рассказал, как легко избегать очередей в "АТБ".