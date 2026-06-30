В АТБ за копейки продают удобные ящики: где их найти и сколько стоят
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Товар быстро стал популярным и используется в быту для хранения и организации вещей
В сети популярных супермаркетов "АТБ" покупатели могут приобрести на кассе пластиковые ящики для овощей и фруктов по доступной цене, которые многие уже стали использовать как альтернатву пакетам. Однако далеко не все знают, где именно найти эти ящики в торговом зале.
В комментарии "Телеграфу" работник "АТБ" рассказал, что пластиковые ящики приходят от поставщиков с овощами или фруктами. Раньше их просто накапливали и сдавали на вторичное сырье для переработки, но сейчас их пустили в продажу и контейнеры действительно пользуются спросом.
Компания создала специальную "карту товара" в системе. Теперь ящик имеет свой код и официальную цену, что позволяет пробить его на кассе как любой другой товар.
Где найти ящики в супермаркетах
Ящики не выставляют в торговых залах каждого магазина и найти их при входе тоже нельзя. Всё дело в нехватке свободного места. Если в супермаркете специально отведена зона, где тара не будет мешать проходу покупателей, ее выставляют на продажу.
При этом, в небольших магазинах ящики могут хранить на складе. Потому тем, кто хочет приобрести ящик, необходимо обратиться к работникам с вопросом о наличии, и те выносят нужное количество прямо со склада.
Сколько стоит ящик и как его использовать
Цена одной единицы составляет 5 гривен. К слову, ранее его продавали всего за гривну, но в связи с резким спросом на данный товар, было принято решение пересмотреть ценник.
В основном люди покупают их для хранения инструментов, консервации или как удобные органайзеры в гаражах и амбарах.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинец рассказал, как легко избегать очередей в "АТБ".