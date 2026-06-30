Простий трюк з підковдрою, про який ви не здогадувалися: британець розповів, як заснути у спеку без кондиціонера

Варто бути обережним у цьому методі

У спекотні літні дні, коли температура повітря стає нестерпною, відсутність кондиціонера може перетворити нічний сон на справжнє випробування. Але охолодити кімнату можна без нього.

Британець Дін Купер (Dean Cooper) з Корнуолла поділився у TikTok оригінальним та бюджетним лайфхаком, який допомагає створити прохолоду в спальні за допомогою звичайного вентилятора та піддіяльника. Про це повідомляє виданняThe Mirror.

"Кокон прохолоди"

Незвичайний спосіб полягає в тому, що увімкнений вентилятор направляють безпосередньо у відкритий отвір піддіяльника. Потік повітря швидко наповнює постільну білизну, утворюючи своєрідний надутий "кокон", всередині якого циркулює прохолодне повітря.

"Це працює як кондиціонер для тих, у кого кондиціонера немає", – пояснює автор відео. Дін додає, що хоча з боку це виглядає досить кумедно, постійний рух повітря всередині тканинного кокона забезпечує комфортний мікроклімат для сну під час аномальної спеки.

Сам Купер зазначає, що спить із увімкненим вентилятором майже цілий рік, а якщо замерзає — просто бере додаткову ковдру. Водночас він закликає до обережності: людям із певними хронічними захворюваннями, які можуть загостритися через тривалий вплив холодного повітря, варто користуватися цим трюком обачно.

Раніше "Телеграф" писав, чим французи змащують вікна, щоб врятуватися від спеки.