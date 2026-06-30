Дешево й несподівано: чим французи змащують вікна, щоб врятуватися від спеки

Дивний метод, який блокує сонце і знижує нагрівання кімнат

Поки спека у містах стає дедалі нестерпнішою, люди почали шукати несподівані способи захистити свої оселі від перегріву — і один із них настільки простий і дивний, що швидко набирає популярності.

Мешканці Франції покривають вікна білим розчином із крейди та води. Такий метод став настільки популярним, що в деяких місцевих магазинах навіть виник дефіцит спеціального порошку, як написали в "aleph news".

Йдеться про речовину під назвою Blanc de Meudon — це карбонат кальцію, який зазвичай використовують у побутовій хімії та для фарб.

Принцип простий: після нанесення на скло суміш утворює білу плівку, яка пропускає світло, але частково відбиває сонячні промені та тепло. Завдяки цьому приміщення менше нагрівається навіть без кондиціонера.

Біле покриття, нанесене на вікна. Фото: "aleph news"

Такий підхід вважають дешевою альтернативою охолодженню житла: він не потребує електроенергії та допомагає зменшити перегрів у спекотні дні, хоча повністю замінити кондиціонер у сильну спеку не може.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким матеріалом французи закривають вікна у спеку.