Як вижити в потязі під час "африканської" спеки: дієві лайфхаки з Threads

Ці речі допоможуть полегшити поїздку без кондиціонера у вагоні "Укрзалізниці"

Україну накрила аномальна спека до +38 градусів. В таких умовах особливо тяжко у дорозі, наприклад, у вагоні "Укрзалізниці", де немає кондиціонера.

Користувачка Threads поділилася в соцмережі лайфхаками, які зібрала, щоб пережити дорогу. Українка ґрунтовно підійшла до свого завдання.

Пʼять речей, які допоможуть доїхати не перегрітися в потязі під час спеки:

1. Заморожена вода у пляшці. Декілька годин пляшка розморожується і ви маєте холодну воду, щоб пити чи робити компреси.

2. Компреси. Візьміть з собою маленький кухонний рушничок. Його можна змочувати водою і прикладати на шию або чоло. Дуже допомагає охолодитися.

3. Лід в термосі. Дуже довго не тане. Можна охолоджувати напої або натиратись.

4. Вентилятор з льодом. Можна замовити в інтернеті. Має ємність, куди насипати лід, який можна взяти з собою в термосі. Працює від повербанка.

5. Віяло або щось інше, чим можна обмахуватися. Часто дуже недооцінена річ.

Що допоможе пережити спеку у вагоні УЗ. Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, в Україні через сильну спеку почались проблеми на дорогах. на Варшавській трасі (М-07) 29 червня сильно поплавився асфальт. Деякі водії були змушені виходити з авто, аби гілками огородити небезпечні місця. Водночас у Вінниці через спеку покорчило рейки трамваїв, що зупинило рух деяких маршрутів.