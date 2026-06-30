Простой трюк с пододеяльником, о котором вы не догадывались: британец рассказал, как заснуть в жару без кондиционера

Следует быть осторожным в этом методе

В жаркие летние дни, когда температура воздуха становится невыносимой, отсутствие кондиционера может превратить ночной сон в настоящее испытание. Но охладить комнату можно без нее.

Британец Дин Купер (Dean Cooper) из Корнуолла поделился в TikTok оригинальным и бюджетным лайфхаком, помогающим создать прохладу в спальне с помощью обычного вентилятора и поддеятеля. Об этом сообщает издание The Mirror.

"Кокон прохлады"

Необычный способ заключается в том, что включенный вентилятор направляется непосредственно в открытое отверстие поддеятеля. Воздух быстро наполняет постельное белье, образуя своеобразный надутый "кокон", внутри которого циркулирует прохладный воздух.

"Это работает как кондиционер для тех, у кого нет кондиционера", — объясняет автор видео. Дин добавляет, что хотя со стороны это выглядит довольно смешно, постоянное движение воздуха внутри тканевого кокона обеспечивает комфортный микроклимат для сна во время аномальной жары.

Сам Купер отмечает, что спит с включенным вентилятором почти круглый год, а если замерзает – просто берет дополнительное одеяло. В то же время, он призывает к осторожности: людям с определенными хроническими заболеваниями, которые могут обостриться из-за длительного воздействия холодного воздуха, следует пользоваться этим трюком осмотрительно.

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