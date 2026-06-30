Це село називають одним з найчистіших, але туди не пускають в певні дні: де воно розташоване (фото)
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Причина обмежень вас здивує
Популярне індонезійське село Пенгліпуран (Penglipuran), яке розташоване на острові Балі та офіційно визнане одним із найчистіших у світі, запроваджує жорсткі обмеження для туристів. Відтепер локація періодично повністю закриватиме свої двері для відвідувачів.
"Телеграф", посилаючись на дані adevarul розповість, що це за село. У матеріалі йдеться, що вхід повністю блокують на один день під час проведення традиційного ритуалу очищення "Нгепісан" (Nyepisan), що проходить у межах балійського Нового року, а також в інші священні дні за місцевим календарем.
Чому Пенгліпуран закривають для світу
Головна причина обмежень — колосальний наплив мандрівників, який заважає релігійному життю громади. "Дні тиші" запровадили з двох причин:
- Збереження сакральності: Місцеві жителі отримують можливість проводити важливі обряди без галасу та спалахів фотокамер.
- Екологічне розвантаження: Село отримує добу відпочинку від антропогенного впливу, що допомагає підтримувати його унікальний статус.
Чим відома ця локація
Пенгліпуран здобуло всесвітню славу завдяки суворим внутрішнім правилам, які передаються з покоління в покоління. У селі повністю заборонено рух будь-якого транспорту — автівки та скутери залишаються на паркувальних майданчиках за межами житлової зони.
Усі будинки зведені в єдиному архітектурному стилі з використанням бамбука.
Мешканці сповідують філософію гармонії з природою, тому викинути сміття повз урну тут вважається серйозним гріхом.
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