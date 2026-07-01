Смердітиме навіть після прання: чому одяг має затхлий запах і як цього уникнути

З цією проблемою хоча б раз стикався кожен

Навіть свіжовипраний одяг іноді має неприємний затхлий запах. Причина часто криється не в пральному порошку, а у помилках під час прання, сушіння чи догляду за пральною машиною.

Докладніше про те, як виправити ситуацію, розповів портал Nők Lapja.

Неприємний запах на тканині найчастіше виникає через бактерії та грибки, які активно розмножуються у вологому середовищі. Якщо після завершення циклу прання речі довго залишаються в барабані або сушаться надто повільно, волога створює ідеальні умови для появи затхлості.

Ще одна поширена причина — забруднена пральна машина. Залишки мийних засобів, ворс і бруд накопичуються в ущільнювачах, барабані та відсіку для порошку.

Проблема може критися тут

З часом це стає джерелом неприємного запаху, який переходить на випрані речі. Щоб уникнути проблеми, експерти радять не перевантажувати барабан, щоб вода та мийний засіб вільно проникали між речами.

Регулярне очищення пральної машини також допоможе запобігти появі неприємного запаху. Для цього рекомендують періодично запускати порожній цикл прання на високій температурі та очищати гумові ущільнювачі й лоток для мийних засобів.

Якщо запах уже з'явився, допоможе звичайний столовий оцет або харчова сода. Вони нейтралізують неприємні аромати та допомагають освіжити тканину без агресивної хімії.

Водночас спеціалісти радять не використовувати оцет і соду одночасно. Справа у тому, що вони нейтралізують дію один одного.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як часто слід прати рушники.