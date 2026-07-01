Воняет даже после стирки: почему одежда имеет затхлый запах и как этого избежать

С этой проблемой хотя бы раз сталкивался каждый

Даже свежевыстиранная одежда иногда имеет неприятный затхлый запах. Причина часто кроется не в стиральном порошке, а в ошибках при стирке, сушке или уходе за стиральной машиной.

Подробнее о том, как исправить ситуацию, рассказал портал Nők Lapja.

Неприятный запах на ткани чаще всего возникает из-за бактерий и грибков, которые активно размножаются во влажной среде. Если после завершения цикла стирки вещи долго остаются в барабане или сушатся слишком медленно, влага создает идеальные условия для появления затхлости.

Еще одна распространенная причина – загрязненная стиральная машина. Остатки моющих средств, ворс и грязь скапливаются в уплотнителях, барабане и отсеке для порошка.

Проблема может крыться здесь

Со временем это становится источником неприятного запаха, переходящего на постиранные вещи. Чтобы избежать проблемы, эксперты советуют не перегружать барабан, чтобы вода и моющее средство свободно проникали между вещами.

Регулярная очистка стиральной машины также поможет предотвратить появление неприятного запаха. Для этого рекомендуется периодически запускать пустой цикл стирки на высокой температуре и очищать резиновые уплотнители и лоток для моющих средств.

Если запах уже появился, поможет обычный столовый уксус или пищевая сода. Они нейтрализуют неприятные ароматы и помогают освежить ткань без агрессивной химии.

В то же время, специалисты советуют не использовать уксус и соду одновременно. Дело в том, что они нейтрализуют действие друг друга.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как часто следует стирать полотенца.