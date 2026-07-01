В оселі стане прохолодніше за лічені хвилини: допоможуть прості поради від іспанців

У цьому випадку допоможе звичайна вода і не тільки

На тлі нової хвилі спеки, люди все частіше шукають прості способи знизити нагрівання житла без використання кондиціонера та великих витрат на електроенергію.

Експерти з іспанського видання"Оkdiario" радять насамперед економно користуватися технікою охолодження: оптимальна температура кондиціонера становить близько 24-25 °C, а регулярне очищення фільтрів допомагає зменшити споживання енергії.

Також важливо закривати жалюзі або штори у кімнатах, куди потрапляє пряме сонячне світло — це може суттєво знизити нагрівання приміщення.

Для тих, у кого кондиціонера немає, фахівці пропонують більш прості методи. Один із них — миття підлоги холодною водою. Це допомагає тимчасово знизити температуру поверхні, а разом із випаровуванням трохи охолоджує повітря в кімнаті.

Прибирання у кімнаті. Фото: dnipro.tv

Щоб ефект був сильнішим, радять прибрати килими та текстиль з підлоги, а також провітрювати приміщення після вологого прибирання, бажано у вечірній або нічний час. У деяких випадках додатково використовують вентилятор, спрямований на вологу підлогу, щоб посилити відчуття прохолоди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про 5 способів охолодитись без кондиціонера.